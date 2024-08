Wielkie cięcia w TVP. Z ramówki wypadną popularne programy

Cięcia w TVP obejmą m.in. program „Dobrego dnia”

„Dobrego dnia” to bardzo praktyczny program śniadaniowy. Zamiast celebrytów i plotek z wielkiego świata rozmawiamy z ekspertami o tym, co ważne dla nas na co dzień. Program jest emitowany od poniedziałku do piątku od godziny 6.40 w TVP3 - podaje strona tvp.info.

Zniknie (…) m.in. program śniadaniowy „Dobrego dnia”. Od 7.30 do 8.20 na antenie stacji ma być emitowany „Poranek z TVP Info” – podaje serwis wirtualnemedia.pl.

Nie chodzi tu o jeden program, który wypada z ramówki, to jedynie wycinek większej całości.

Chaos w kwestii finansowania mediów publicznych, zamrożenie środków z abonamentu

19 grudnia 2023 r. Sejm podjął uchwałę "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej", wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i ich rady nadzorcze. Powołał nowe rady nadzorcze, a te powołały nowe zarządy.

23 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę okołobudżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie, szef Sienkiewicz 27 grudnia 2023 r. zdecydował o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Taką samą decyzję podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

7 lutego br. KRRiT zdecydowała w uchwale o tym, że środki z abonamentu RTV mają trafiać do depozytu sądowego, a ich wypłata mediom publicznym nastąpi dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego ws. postawienia tych spółek w stan likwidacji. Według przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego powodem zwłoki jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia.