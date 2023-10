Ekstradycja Sebastiana M. z Dubaju do Polski. Ile to będzie kosztować?

Przepisy zmieniają rozmieszczenie tekstu na naklejce personalizacyjnej oraz umiejscowienie i wielkość numeru blankietu naklejki, który był mylony z numerem książeczki żeglarskiej. Bez zmian pozostaje formatu, objętości, układu i szaty graficznej.

Tak jak obecnie będzie to dokument książeczkowy w formacie ID-3, zawierający 56 numerowanych stron przeznaczonych na wpisy dotyczące przebiegu zatrudnienia na statkach i informacje urzędowe. Jak czytamy w rozporządzeniu, zgodnie z nowymi przepisami, wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się na piśmie utrwalonym w formie papierowej lub elektronicznej do dyrektora urzędu morskiego.

Wniosek w formie papierowej składa się osobiście, a wniosek w formie elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu (dyrektora urzędu morskiego), do którego jest kierowany.

Nie ma potrzeby wymiany dokumentu, stare książeczki zachowują ważność na okres, na jaki zostały wystawione.

Książeczka żeglarska, zgodnie z międzynarodowym prawem, uprawnia marynarza do bezwizowego zejścia na ląd w zagranicznych portach oraz do powrotu do kraju na jego podstawie, a także poświadczającym status i tożsamość marynarza, umożliwiającym dokumentowanie przebiegu zatrudnienia na statku.

