Wkrótce licencje na towary rolne z Ukrainy. Co ustalono?

Co z importem tanich produktów rolnych z Ukrainy? Wkrótce komisja międzyrządowa

"W najbliższych tygodniach jest zaplanowana komisja międzyrządowa polsko-ukraińska, której jestem współprzewodniczącym a pani (wicepremier Ukrainy Iryna) Wereszczuk jest po stronie ukraińskiej współprzewodniczącą i głównym tematem będzie właśnie ta kwestia systemu licencyjnego, który będziemy chcieli wprowadzić" – powiedział Hetman podczas piątkowej konferencji prasowej w Lublinie.

Minister podsumował w trakcie konferencji dotychczasowe działania rządu w związku z niekontrolowanym napływem artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, przeciwko któremu protestują polscy rolnicy. Przyznał, że produkty rolne, które napływały z Ukrainy w sposób niekontrolowany zdestabilizowały rynek rolny w wielu obszarach.

Komisja Europejska pozwala państwom UE na negocjacje z Ukrainą

Przypomniał, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na podpisywanie przez państwa członkowskie UE ze stroną Ukraińską umów dwustronnych dotyczących kontyngentów i tzw. systemu licencyjnego, który - wyjaśnił - "będzie prowadził do kontroli tego co i ile wjeżdża na teren Rzeczpospolitej Polskiej". "Przede wszystkim będą określone limity na poszczególne produkty i to strona polska będzie miała nad tym kontrolę" – stwierdził Hetman.

"Pracujemy już od miesiąca bardzo intensywnie nad tym systemem licencyjnym ze stroną ukraińską. Udało nam się w dobrych rozmowach ze stroną ukraińską uzyskać ich zgodę na taki system" – powiedział minister dodając, że obecne prace dotyczą "praktycznych rozwiązań".

Import produktów rolnych z Ukrainy wkrótce zostanie uregulowany, odnotowano pierwsze sukcesy

Odpowiadając na pytanie mediów Hetman przyznał, że nie jest w stanie podać terminu, w którym system mógłby zostać wprowadzony. Sukcesem nazwał uzgodnienie ze stroną ukraińską i jej zgodę na takie rozwiązanie, a także przekonanie Komisji Europejskiej "do kilku spraw".

"Komisja Europejska niedawno przedstawiła projekt rozporządzenia, który przedłuża bezcłowy wwóz towarów, produktów rolnych na teren Unii Europejskiej. Ten projekt – z naszego punktu widzenia – jest już jakimś postępem, ale dla nas jest absolutnie niezadowalający" – powiedział minister.

Czego chciałaby UE w kwestii importu z Ukrainy?

Jak wyjaśnił, w projekcie rozporządzenia Komisja zgodziła się, aby to ona podejmowała decyzje o zakazie wwozu produktów rolnych, które destabilizowałyby rynek w jednym państwie członkowskim UE. "To już będzie powód do tego, aby zakazać wwozu danego towaru" – stwierdził Hetman dodając, że dotychczas taką decyzję musiały podjąć państwa członkowskie. "Praktycznie rzecz biorąc nie można było zbudować większości do takiej decyzji. Ponadto trzeba było uzasadnić i udowodnić, że napływ towarów ze strony ukraińskiej destabilizował rynek w 27 państwach członkowskich" – powiedział.

Nawiązując do postulatów protestujących rolników minister wskazał, że jednym z nich są wzmożone kontrole towarów wjeżdżających do Polski z Ukrainy. "Kontrole są znaczące i w o wiele większej ilości niż wcześniej. Praktycznie każdy sygnał, który napływa do służb jest bardzo poważnie traktowany i odpowiednie służby sprawdzają te sygnały" – powiedział.

Protestujący rolnicy przekazali swoje postulaty stronie rządowej

Hetman poinformował, że przed konferencją spotkał się z rolnikami protestującymi w Rykach, gdzie uczestnicy zgromadzenia przekazali mu swoje postulaty.

Na wielu drogach krajowych i wojewódzkich w Polsce występowały w piątek utrudnienia w ruchu z powodu protestu rolników, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Poprzednio protestowali 24 stycznia.

