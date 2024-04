i Autor: pixels

Wnioski o dotację z ARiMR. Pszczelarze mogą dostać 50 zł do każdego ula

Są pieniądze dla pszczelarzy. Ruszył nabór wniosków w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Chodzi o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Można dostać nawet 50 zł dopłaty do ula. W sumie do dyspozycji jest 80 mln zł. Sprawą zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.