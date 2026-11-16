6500 zł za 27 dni w mundurze

To może być ciekawa propozycja dla osób, które chcą spróbować swoich sił w wojsku i przy okazji zarobić pieniądze. 16 listopada rusza dziewiąty, a zarazem ostatni w 2026 roku turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW). Podstawowe szkolenie potrwa do 12 grudnia. W tym czasie ochotnicy przejdą intensywne wojskowe przeszkolenie, a na zakończenie złożą uroczystą przysięgę.

Rekrutacja będzie prowadzona w 50 lokalizacjach na terenie całej Polski. Za nabór odpowiadają Wojskowe Centra Rekrutacji. Kandydaci mają więc możliwość wybrania miejsca, w którym chcą odbyć szkolenie.

Kto może zgłosić się do wojska?

Nie każdy może założyć mundur i rozpocząć szkolenie. Kandydat musi mieć ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo i co najmniej wykształcenie podstawowe. Konieczne jest także niekaranie za przestępstwo umyślne oraz uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej.

Jak można się zgłosić? Wniosek można złożyć w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji, przez internet na stronie zostanzolnierzem.pl lub telefonicznie, korzystając z infolinii dla ochotników.

Musztra, strzelanie i nauka taktyki

Przez 27 dni uczestnicy poznają podstawy wojskowego rzemiosła. W programie znajdą się między innymi musztra, regulaminy wojskowe, nauka posługiwania się bronią, taktyka oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Nie będzie to więc zwykły kurs, ale intensywne szkolenie wymagające dyscypliny i dobrej kondycji.

Wszystko zakończy się 12 grudnia uroczystą przysięgą wojskową. Dla części uczestników będzie to jednak dopiero początek drogi w armii.

Wojsko zapłaci 6500 zł brutto miesięcznie

Największą zachętą dla wielu kandydatów mogą być pieniądze. Za okres służby ochotnikom przysługuje uposażenie odpowiadające najniższemu wynagrodzeniu zasadniczemu żołnierza zawodowego. Obecnie to około 6500 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie przysługuje również podczas podstawowego szkolenia.

Ministerstwo Obrony Narodowej oferuje także możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, których koszty pokrywa wojsko. Kandydat może już na etapie składania wniosku wskazać, jakie kompetencje chciałby zdobyć podczas służby.

Po szkoleniu można zostać żołnierzem zawodowym

Ukończenie 27-dniowego turnusu nie oznacza, że ochotnik musi na stałe związać się z armią. Po szkoleniu może zostać przeniesiony do rezerwy. Jeśli jednak spodoba mu się wojskowe życie, ma kilka możliwości dalszego rozwoju.

Może zdecydować się na szkolenie specjalistyczne, które potrwa do 11 miesięcy, albo ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej lub aktywnej rezerwy.

Absolwenci Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej otrzymują również pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej. Po spełnieniu określonych warunków ukończenie szkolenia może być dodatkowym atutem przy ubieganiu się o zatrudnienie w administracji publicznej.

Dla jednych będzie to sposób na zdobycie 6500 zł i nowych umiejętności, dla innych pierwszy krok do mundurowej kariery. Ostatni tegoroczny nabór rusza już 16 listopada.

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