Wybory 2023. Chcesz sprawdzić miejsce głosowania? Uważaj na oszustów w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel na wybory

Aplikacja mObywatel pozwala sprawdzić swoje prawa wyborcze i miejsce głosowania w wyborach parlamentarnych. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji - już ponad dwa miliony razy Polacy sprawdzili swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców za pomocą aplikacji mObywatel. Ministerstwo przekazało, że prawie 900 tys. osób zgłosiło jednorazową zmianę miejsca głosowania, a ponad 260 tys. osób pobrało zaświadczenie o prawie do glosowania. Dane w CRW sprawdza ponad 100 tys. osób dziennie. Tak duże zainteresowanie usługą wykorzystują cyberprzestępcy, którzy zachęcają do ściągnięcia fałszywej aplikacji.

Fałszywa aplikacja mObywatel - możesz stracić pieniądze

Jak informuje Polskie Radio, przed nowym oszustwem ostrzega zespół CERT Polska. Cyberprzestępcy wysyłają na telefony Polaków SMS-y zachęcające lub informujące o rzekomej konieczności instalacji aplikacji mObywatel. Ich treść jest różna. - Dostajemy SMS z informacją, że musimy dopełnić formalności, coś sprawdzić, czy dopłacić 50 groszy - mówiła w Programie 1 Polskiego Radia Iwona Prószyńska z Zespołu CERT Polska.

Zawsze w wiadomości znajduje się link, który przekierowuje do strony hakerów, służącej do pobierania fałszywej wersji aplikacji. Po jej otwarciu pojawia się prośba o zalogowanie do systemu z wykorzystaniem danych z bankowości elektronicznej. Wpisując tam identyfikator klienta i hasło oddajemy te wrażliwe dane przestępcom, którzy mogą wykorzystać je do przejęcia konta bankowego.

Uważaj na linki w mailach i wiadomościach SMS

Zawsze trzeba sprawdzać adres witryny internetowej, bo podrobione strony działają zwykle pod podobnym, ale nie identycznym adresie, jak ich prawdziwe strony Aplikacje na smartfony pobierajmy z oficjalnych sklepów (Google Play i AppStore) i wyłącznie od sprawdzonych, zaufanych twórców. Pamiętaj -jedynym podmiotem oferującym aplikację mObywatel jest Ministerstwo Cyfryzacji.

