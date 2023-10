Wybory 2023. Rafał Trzaskowski: "Pokonamy PiS"!

Lotnisko Warszawa-Radom z nowym połączeniem! To będzie hit nie tylko lata

Wybory 2023. Rafał Trzaskowski o walce z PiS

Trwa ostatnia prosta kampanii wyborczej, Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy typowany jest na ewentualnego premiera. Hubert Biskupski w programie "Pieniądze to nie wszystko", zapyta m.in. o ocenę debaty TVP i słabego wystąpienia lidera KO Donalda Tuska, czy może to wpłynąć znacząco na wynik wyborów. Czy rządy opozycji będą stabilne – czterech liderów; prezydent.

Z czego wynika słabość KO, że nie jest w stanie przeskoczyć PiS w sondażach. Może Polacy są zadowoleni z obecnego stanu?; 100 konkretów na 100 dni - nierealne do wprowadzenia; na kogo zagłosuje – do Sejmu; czy film Agnieszki Holland zaszkodził opozycji. To tylko niektóre pytania, z którymi zmierzy się Trzaskowski.

Program będzie można obejrzeć dzisiaj (11.10) LIVE na: se.pl, YT SE, Facebook SB, o godzinie 13:00. Zapraszamy!