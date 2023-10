To Tusk, Kaczyński i inni politycy obiecują emerytom! Kto da więcej?

Wybory 2023.Takie podwyżki dostaną seniorzy. Obietnice Tuska

Koalicja Obywatelska wcześniej przedstawiła listę 100 konkretnych reform, które planują wprowadzić w ciągu pierwszych 100 dni rządów, a wśród nich znalazło się podwyższenie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych. Teraz Tusk wyjaśnia te propozycje i składa dodatkowe obietnice. Zapewnia, że podwyższenie tej kwoty do 60 tysięcy złotych nie oznacza likwidacji trzynastek i czternastek. Podkreśla również, że jego celem nie jest zdobywanie władzy tylko po to, by zabrać komuś coś, lecz raczej, aby wprowadzić pozytywne zmiany. Aktualnie z podatku zwolnione są już emerytury do 2 tysięcy 500 złotych brutto. Dlatego osoby o niskich świadczeniach nie zauważą już różnicy, jeśli kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tysięcy złotych. Natomiast im wyższa emerytura lub renta, tym bardziej odczuwalne korzyści finansowe.

Lewica skupia się na opiece zdrowotnej

Lewica również obiecuje, że nie zabierze wprowadzonych świadczeń, ale bardziej akcentuje poprawę usług w ochronie zdrowia zwłaszcza dla seniorów. Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem, wskazywał, że dominującym tematem w rozmowach ze starszym pokoleniem jest zdrowie. Jak ocenił, należy zwiększyć publiczny budżet na zdrowie do 8 proc. PKB.

"Ale też te pieniądze trzeba wydawać rozważnie" - podkreślił. "Tak, żeby lekarz na dyżurze był naprawdę, a nie tylko na papierze" - dodał. Posłanka Katarzyna Kotula wskazywała, że bezpieczeństwo dla najstarszych to przyzwoite emerytury, to dziedziczenie części świadczeń po bliskim, to dostęp do lekarzy geriatrów, to przychodnia blisko domu, leki za 5 złotych, pieniądze od państwa na wczasy, usługi opiekuńcze i szybkie terminy w ochronie zdrowie.

Lewica chce wprowadzenia zmian w rencie wdowiej. W maju 2022 r. partia złożyła projekt ustawy, jednak od tamtej pory trzymany jest w zamrażarce sejmowej. Politycy tego ugrupowania wyliczyli, że koszt zmian to 14 mld złotych rocznie. "To tylko 4 procent w skali całego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego budżet wynosi 285 mld zł."-czytamy w projekcie.

Według projektu oprócz swojej emerytury, senior ma mieć prawo również do części emerytury po zmarłym małżonku. Albo dostanie specjalny bonus do świadczenia wynoszący 600-900 zł. Obecnie po śmierci współmałżonka należy zdecydować, które świadczenie chcemy pobierać.

Oprócz tych propozycji, Lewica chce dwóch waloryzacji w roku rent i emerytur, podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, podniesienie minimalnej renty i emerytury; leki za 5 zł oraz senioralny Bon Turystyczny.

Konfederacja chce likwidacji ZUS i nie tylko

Zlikwidujemy 13. i 14. emeryturę; powinna być normalna, inflacyjna waloryzacja świadczeń, a nie dawanie emerytom dodatkowych środków -zapowiadają liderzy Konfederacji. Zdaniem polityków tego ugrupowania należy zlikwidować ZUS-u, NFZ i KRUS-u jako odrębnych agencji wypłacających emerytury. Jeden podmiot, który się tym zajmuje, wystarczy - zapewniają liderzy partii.

Trzecia Droga stawia na refundację

Liderzy tej koalicji chcą wypłat wszystkich “utraconych” 13 emerytur w dniu przejścia na emeryturę osobom, które zdecydują się na pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Proponują zwiększony dostęp do transportu zbiorowego, mający wpływ na mobilność społeczną seniorów, poprzez doprowadzenie kolei do każdego miasta powyżej 10 tys. mieszkańców. Trzecia Droga stawia też na programy rozbudowywania kompetencji cyfrowych osób powyżej 50 roku życia – zwłaszcza w kontekście dostępu do telemedycyny.

Liderzy tej partii przede wszystkim jednak akcentują refundację przez państwo wizyty u lekarza specjalisty, jeśli czas oczekiwania na wizytę w państwowych systemie ochrony zdrowia przekroczy 3 miesiące.

PiS ma sztandarach ma emerytury stażowe

Obóz rządzący oczywiście podtrzyma dotychczasową politykę senioralną. To co politycy tej partii chcą jeszcze wprowadzić po ewentualnie wygranych wyborach to emerytury stażowe. "Wprowadzimy emerytury stażowe: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn" - zapowiedział Jarosław Kaczyński prezes PiS podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Po wyborach ma powrócić temat rent wdowich, którymi PiS planuje się zająć w następnej kadencji.

Żaden z liderów partii nie odważył się zapowiedzieć podniesienia wieku emerytalnego. Pozostaje zatem wierzyć, że politycy dotrzymają obietnic wyborczych.

