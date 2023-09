Pieniądze to nie wszystko

Ewelina Degowska, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji pracuje w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sekretarz powiatu, kandydatka KO na posła będzie gościem programu "Pieniądze to nie wszystko". Emisja programu "Pieniądze to nie wszystko" w piątek 29 września 2023 roku o godz. 12 na kanale "Super Expressu" na You Tube. W trakcie programu będą poruszone taki tematy jak poprawa jakości ochrony zdrowia, zapewnienie kobietom prawa do in vitro, zwiększenie poziomu finansowania oświaty, działanie na rzecz ograniczania inflacji, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, zarabiający do 6000 brutto nie zapłacą podatku. Ewelina Degowska poruszy też kwestię "Marszu miliona serc" i przyszłości rządów w Polsce.

QUIZ PRL. Nauczyciele w PRL Pytanie 1 z 10 1. Panie od pierwszaków faworyzowały kilka osób (głównie dziewczynek), ponieważ: uważały, że będą one dawać dobry przykład lubiły hodować lizusów sądziły, że to normalne Dalej