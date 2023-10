Wybory 2023. Zwycięstwo Tuska to powrót biedy?

Pieniądze to nie wszystko

We wtorek 10 października 2023 o godz. 12.00 mieliśmy okazję obejrzeć kolejny odcinek programu "Pieniądze To Nie Wszystko". Transmisja live zawsze odbywa się na: stronie se.pl, kanale "Super Expressu" na You Tube oraz na Facebooku "Super Biznesu". Tym razem gościem Huberta Biskupskiego będzie Jadwiga Emilewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Przypominamy, że jesteśmy niespełna tydzień przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. 15 października w godz. 7-21 będą czynne lokale wyborcze. Zatem głównym tematem programu "Pieniądze to nie wszystko" będą kwestie związane z obietnicami wyborczymi i samymi wyborami. Poruszone zostaną także sprawy bieżące dotyczące polityki gospodarki i finansów.

Program "Pieniądze to nie wszystko" to program publicystyczny, którego gospodarzem jest Hubert Biskupski.

