Wynajem działki ROD na doby. Można sporo zarobić, ale czy to legalne?

Ministerstwo Cyfryzacji nie zdąży. Nie wszyscy uczniowie otrzymają we wrześniu laptopy

W Polsce korzysta z Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) około 4 milionów osób. Chociaż wiele osób kojarzy te ogrody działkowe głównie z wakacyjnymi pobytami u dziadków, to trend ten ewoluuje, a coraz częściej ogrody są dzierżawione również przez rodziny z dziećmi. Stają się one swoistym przedłużeniem przestrzeni domowej – wyposażone w altany, komfortowe meble, kuchnie i często nawet baseny.

Niemniej jednak, ilość dostępnych działek nie rośnie, a wręcz przeciwnie, ich liczba maleje. Według portalu bezprawnik.pl wzrasta zainteresowanie wynajmowaniem takich miejsc. Niestety, zdobycie działki na własność jest często trudne, a niewielu działkowiczów decyduje się na sprzedaż swoich praw do użytkowania, częściowo z powodu szybkiego rozchodzenia się informacji w środowisku działkowców oraz wysokich cen.

Nawet posiadając prawa do użytkowania działki ROD, wynajmowanie jej w celach komercyjnych, takich jak przez Airbnb, nie jest zgodne z polskim prawem. Zgodnie z art. 4 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej na takiej działce jest zabronione. Konsekwencje za to mogą być poważne, włączając w to utratę umowy dzierżawy.

Pierwotnym celem istnienia ROD jest wsparcie rodzin, co obejmuje produkcję żywności oraz stworzenie przestrzeni do aktywności fizycznej dla dzieci i dorosłych. Przywileje, jakie przysługują działkowiczom (takie jak ulgi podatkowe czy dofinansowania), mają na celu pomóc osobom znajdującym się w trudniejszej sytuacji finansowej, a nie służą jako źródło łatwego zarobku. Wynajmujący działki nielegalnie muszą liczyć się nie tylko z możliwymi konsekwencjami prawnymi, ale także z odpowiedzialnością za wszelkie szkody wyrządzone na terenie ROD.

Podsumowując, choć zainteresowanie wynajmowaniem działek ROD na krótkie okresy jest zrozumiałe, należy pamiętać, że taka praktyka jest niezgodna z polskim prawem. Działki ROD mają służyć rodzinom jako przestrzeń do aktywności oraz produkcji żywności, a nie jako źródło dochodu. Oszczędzenie sobie problemów prawnych oraz utraty przywilejów w ROD z pewnością przeważa nad ewentualnymi korzyściami wynikającymi z nielegalnego wynajmu.

Sonda Lubisz prace w ogrodzie? Tak, to moje hobby Nie, nie znoszę bawić się w ziemi