Wynajem mieszkanie mniej opłacalny od kredytu. Tracisz nawet 42 tys. zł rocznie

Eksperci wyliczyli, czy bardziej opłaca się wynajem, czy kredyt na mieszkanie

Jak wynika z szacunków HRE Investment Trust w ostatnich kilkunastu latach zakup mieszkania na kredyt opłacał się bardziej niż wynajem. Różnica jest ogromna, bo majątek właściciela mieszkania rósł o 42 tys. zł rocznie w porównaniu do osoby, która wynajmuje. W wyliczeniach pod uwagę wzięto wszelkie koszty transakcyjne, w tym podatek, pośrednictwo, koszty notarialne etc. Przyjęto, że mieszkanie nie wymaga generalnego remontu, a jedynie odświeżenia, wydatku na poziomie 10 proc. ceny mieszkania. Ujęto także odsetki do kredytu. W wyliczeniach kosztach najmu wzięto pod uwagę czynsze, ponadto założono, że pieniądze które włożylibyśmy przy zakupie na wkład własny, przy wynajmie trafiłyby na lokatę w banku.

Na wynajmie tracisz nawet 42 tys. zł rocznie

HREIT wykorzystało dane NBP dostępne od 3 kwartału 2006 roku, gdy mieszkania w Warszawie były o połowę tańsze niż teraz. Na zakup mieszkania trzeba było wydać ok. 312 tys. zł. Przy wkładzie własnym wysokości 10 proc., trzeba byłoby pożyczyć 280 tys. zł. Do końca 2022 roku odsetki wynosiłyby niecałe 166 tys. zł (z uwzględnieniem w 2022 roku wakacji kredytowych). Założono, że dodatkowe koszty wyniosłyby 50 tys. zł.

W przypadku wynajmu, zapłacilibyśmy trzy razy więcej niż odsetki od kredytu, bo aż 454 tys. zł gdybyśmy w latach 2006-2022 wynajmowali lokal. Ponadto w odróżnieniu od najemcy, kredytobiorca miałby na własność mieszkanie.

- W odróżnieniu od najemcy, właściciel miałby ponadto mieszkanie o sporej wartości. Biorąc pod uwagę dane NBP przeciętne 50-metrowe mieszkanie w stolicy było bowiem pod koniec 2022 roku warte ponad 600 tysięcy złotych. Gdyby więc właściciel postanowił nieruchomość sprzedać, to po spłacie hipoteki pozostałoby mu prawie 428 tysięcy wolnej gotówki. Przewagą najmu jest jedynie to, że kaucja wymagana przez właściciela przy podpisaniu umowy jest znacznie mniejsza niż 10-proc. wkład własny do kredytu. Gdyby najemca „zaoszczędzone” w ten sposób pieniądze ulokował w banku, to od 3 kwartału 2006 roku do końca 2022 roku zarobiłby na odsetkach trochę ponad 15 tysięcy złotych - czytamy w raporcie HREIT.

Porównując majątek właściciela i najemcy, osoba która kupiła mieszkanie miałaby portfel grubszy o 651 tys. zł od portfela najemcy, a to średnio aż 42 tys. zł rocznie.

