Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę. Kto może liczyć na dodatkowe świadczenie?

Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze jest elastyczny co do jej wysokości – to minimalna emerytura rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa. Czternasta emerytura w 2023 w pełnej kwocie wynosi na rękę wynosi 1445,48 zł netto zł. Jak zapewnia Stanisław Szwed w rozmowie z Super Biznesem zgodnie rządowymi planami pieniądze trafią do seniorów w sierpniu i wrześniu.

Pieniądze są wypłacane na zasadzie "złotówka za złotówkę". To oznacza, że limit powyżej którego świadczenia będą pomniejszane wyniesie 2900 zł. Przekroczenie limitu będzie skutkowało mniejszym świadczeniem. Przykładowo senior, który ma emeryturę wysokości 3 tys. zł brutto, otrzyma o 100 zł mniej 14. emerytury, czyli 1488,44 zł.

W ubiegłym roku 13.emerytura i 14. emerytura były zwolnione z podatku. W tym roku to się zmieniło. Od 13.tki potrącany jest podatek. Z wypowiedzi Stanisława Szweda podczas rozmowy z Super Biznesem, również i 14.emerytura będzie obciążona podatkiem.

Wypłata 14. emerytury w 2023 roku zagrożona? Czy PiS zdąży z przekazaniem pieniędzy?

Czy czternastka faktycznie będzie wypłacona? Zagrożenie wynika z kalendarza prac parlamentu.Zostało bardzo mało czasu na jej uchwalenie, bo parlament kończy pracę w lipcu. Tymczasem nie uchwalono ustawy w tej sprawie. Jej projekt najpierw ma być przyjęty przez rząd. Potem trafi do Sejmu. Nie wiadomo jak długo procedowali będą nad nim posłowie zanim zostanie przyjęty i przesłany do Senatu. Z kolei wyższa izba parlamentu może wprowadzić poprawki, które sprawią, że dokument znowu trafi do Sejmu. Ostatni głos będzie należał w tej sprawie do prezydenta. Zatem długa droga do wejścia ustawy w życie.

Czy rząd zdąży z wypłatą czternastki w tym roku? - Na pewno tak. Decyzję podejmie Rada Ministrów w rozporządzeniu, gdyż tak wynika z projektu ustawy. Mamy nadzieję, że projekt w najbliższym czasie trafi na obrady rządu, a następnie na drugie w maju posiedzenie Sejmu. Czternastka będzie wypłacona na jesieni – zapewnia Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Kiedy dokładnie? - Chciałbym, aby czternastka została wypłacona we wrześniu – zapowiedział w rozmowie z Super Biznesem podczas kongresu EKG w Katowicach.

