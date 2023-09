i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zaklad Ubiezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłaconą składkę zdrowotną

Pieniądze z ZUS

Nawet 30 tys. zł z ZUS! Wystarczy złożyć wniosek. Kto dostanie pieniądze?

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski poinformował, że środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE. Niewielu Polaków o tym wie, więc po pieniądze nie sięga. Co trzeba zrobić, żeby odzyskać środki?