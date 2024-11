Wyższa płaca minimalna. Jaka będzie stawka godzinowa w 2025 roku?

Stawka godzinowa 2025

Minimalna stawka godzinowa, wprowadzona dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług, ma na celu ochronę osób wykonujących pracę na podstawie tych form współpracy. Od stycznia 2025 roku płaca minimalna wzrośnie z 4300 zł brutto do kwoty 466Mi6 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa natomiast wzrośnie z 28,10 zł brutto do 30,50 zł brutto. Zakładając, że dany zatrudniony wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy–zlecenie i w miesiącu przepracuje 168 godzin, wówczas jego płaca godzinowa na rękę wyniesie ok. 22,03 zł netto. Wynagrodzenie w kwocie brutto otrzymają studenci oraz uczniowie do 26. roku życia, w przypadku których obowiązuje tzw. zerowy PIT.

Kogo nie obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia. Minimalna stawka nie obowiązuje natomiast w przypadku:

* umów, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi decyduje osoba realizująca zlecenie, lub świadcząca usługę,

* umów, w których zleceniobiorca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenie prowizyjnego.

Kary dla pracodawców

Przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi stawkę godzinową w wysokości niższej niż obowiązująca minimalna stawka, to wówczas może on podlegać karze grzywny od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.

Wyższy dodatek za pracę w nocy

Wysokość płacy minimalnej ma wpływ na wielkość specjalnego dodatku, jaki przysługuje za pracę wykonywaną w godzinach nocnych. Zgodnie z Kodeksem Pracy dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikom, których czas pracy obejmuje co najmniej 3 godziny w porze nocnej lub co najmniej 1/4 czasu pracy w tej porze w danym okresie rozliczeniowym. Ponadto, pracownicy wykonujący wymagające fizycznie lub psychicznie zadania w nocy nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę. Pora nocna powinna być wyznaczona w godzinach pomiędzy 21:00 a 7:00.

W styczniu 2025 dodatek wzrośnie do 5,51 zł brutto za godzinę, w kolejnych miesiącach kwota będzie się różnić ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin roboczych przypadających w poszczególnych miesiącach. W lutym dodatek wyniesie 5,78 zł brutto, a w listopadzie osiągnie najwyższą wartość, czyli 6,43 zł brutto za godzinę