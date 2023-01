Wyższe emerytury, podwyżka 500 plus i dopłaty do mieszkania. Nawet 5000 zł miesięcznie!

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Portal przypomina, ze w nowym roku, znany od wielu lat zasiłek Hartz IV zostanie zastąpiony nowym - Bürgergeld. Każda osoba, która z niego skorzysta będzie mogła liczyć na 50 euro więcej, a osoby samotne otrzymają około 502 euro miesięcznie. Zmiana ta jest jedną z największych w polityce socjalnej Niemiec szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że dotyczy 5 milionów osób w Niemczech, a urzędu muszą wprowadzić szereg zmian aby dostosować się do nowej rzeczywistości. Bürgergeld zostanie wprowadzony w dwóch etapach - zakończenie całego procesu związanego z jego wdrożeniem przewiduje się na lipiec 2023 roku.

Zasiłek dla dzieci i waloryzacja emerytur w górę

Od tego roku wzrośnie wysokość zasiłku Kindergeld - 250 euro miesięcznie na dziecko. Dodatkowo osoby o wyższych dochodach również będą mogły liczyć na więcej pieniędzy z tytułu Kindergeld. Maksymalna kwota alimentów która będzie podlegać odliczeniu w zeznaniu podatkowym także ulegnie zwiększeniu. Szczególnie dotyczy to alimentów wypłacanych na dzieci uczęszczających do szkoły.

Również emeryci mogą liczyć na podwyżkę emerytur, jak informuje portal każda osoba otrzymująca w Niemczech emeryturę będzie mogła liczyć na więcej pieniędzy, ale dopiero od lipca 2023 roku. Wysokość świadczenia wzrośnie odpowiednio według regionów - na zachodzie emerytura pójdzie do góry o 3,5 procent, na wschodzie o 4,2 procent.

Pracownicy mają być lepiej chronieni i wynagradzani

Portal informuje, że w momencie utraty pracy składka na ubezpieczenie zdrowotne wzrośnie od 0,2 proc. do 2,6 proc. Jej pierwszą część będzie płacił pracodawca, drugą pracownik. Od tego roku wzrośnie wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotychczas wynosiła ona 15,9 procent. Po zmianach będzie to 16,2 procent. Co więcej, kasy chorych nie muszą informować o tej zmianie listownie, jednak obowiązek informacji pisemnej nadal obowiązuje tych, którzy będą chcieli zrezygnować z ubezpieczenia zdrowotnego.

-Osoby wykonujące prace w ramach Midi-Job będą mogły liczyć na wyższe wynagrodzenie. Minimalny pułap zarobków wzrósł 2000 euro - poprzednio było to 1600 euro. Oprócz tego, będzie można skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie społeczne- czytamy na portalu mypolacy.de.

Podwyżki dla zmotoryzowanych

Według portalu, każda osoba korzystająca z instalacji gazowej będzie musiała sięgnąć głębiej do kieszeni. Wraz z nowym rokiem wygasa ulga podatkowa na LPG, a to oznacza powrót normalnej stawki podatkowej 409 euro za tonę lub 22,90 centa za litr. Mimo to tankowanie samochodu LPG jest nadal bardziej opłacalne w porównaniu do benzyny czy ropy.

Wzrastają też opłaty za przejazd ciężarówką w Niemczech. Oznacza to, że do zapłaty zobowiązani są właściciele pojazdów o masie całkowitej 7,5 tony lub większej. Szacunki mówią o wpływach do budżetu w latach 2023-2027 na poziomie 8,3 mld euro. W samym 2022 roku była to kwota 7,6 mld euro. opłata została wprowadzona w 2005 roku od tego czasu obowiązuje we wszystkich krajach związkowych

