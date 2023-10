i Autor: Shutterstock

Wyższe limity zużycia prądu od października 2023. Czy trzeba złożyć wniosek?

Od 1 października 2023 obowiązują wyższe limity prądu po zamrożonych cenach. Limity zużycia prądu wzrosły z 2000 kWh rocznie do co najmniej 3000 kWh rocznie. Dzięki temu przeciętna polska rodzina zapłaci w tym roku za prąd od 3000 do nawet 4000 zł mniej – informuje muratorplus.pl. Komu przysługuje wyższy limit? Czy trzeba złożyć wniosek?