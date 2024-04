Wyższe świadczenia na dziecko. Ponad 1500 zł od 1 czerwca

Jakie stawki zaczną obowiązywać od 1 czerwca?

Nowością w tym roku jest również zwaloryzowanie wynagrodzenia, które przysługują rodzicom zastępczym zawodowym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Ma to związek z nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej. To oznacza, że w tym roku pensja rodziny zastępczej wzrośnie z 4100 zł do 4567 zł. Z kolei rodzina, która pełni funkcję pogotowia rodzinnego wzrośnie z 5084 zł do 5663 zł.

Jak wynika z przepisów, świadczenie w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie z 899 zł do 1002 zł miesięcznie. Z kolei zapomoga dla rodziny zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka wzrośnie z 1361 zł do 1517 zł.

Wychowankowie dostaną również podwyżki. Przykładowo wsparcie na kontynuowanie nauki wzrośnie z 681 zł do 759 zł., a pomoc na usamodzielnienie się (wypłacana jednorazowo lub w ratach) - jego minimalna kwota wzrośnie z 2244 zł do 2500 zł, a maksymalna z 8968 zł do 9991 zł. Zapomoga na zagospodarowanie się zwiększy się z 2039 zł do 2272 zł

Zgodnie z przepisami nowe stawki, to wynagrodzenia gwarantowane na poziomie minimalnym, dlatego też władze gmin mogą zadecydować o wyższych stawkach.

💬Ministra @AgaBak: Na ostatniej #RadaMinistrów przyjęty został projekt ustawy @MRPiPS_GOV__PL dot. dodatkowego tysiąca zł brutto do wynagrodzeń dla pracowników systemu pomocy społecznej, systemu #PieczaZastępcza i opieki nad dziećmi do lat 3. Ale na tym nie kończymy, bo oprócz… pic.twitter.com/zv6mpb8vVk— Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (@MRPiPS_GOV__PL) March 22, 2024

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wojewódka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.