Złoty traci wobec euro. Co się dzieje z polską walutą?

Kaczyński ujawnia zmiany w 500 plus. Tak PiS che wygrać wybory 2023?

Co siódmy emeryt w Polsce pracuje. Wiek emerytalny naturalnie rośnie?

Ponad 800 tys. emerytów pracuje - to co siódmy z nich - informuje portal pulshr.pl. Wynika to z danych przekazanych przez wiceministra pracy Stanisława Szweda w odpowiedzi na interpelację poselską Urszuli Pasławskiej.

Średni wiek pracujących emerytów wynosi 66,9 lat. Oznacza to, że pomimo uzyskanego prawa do emerytury, seniorzy decydują się na kontynuację pracy zawodowej do 67 urodzin w celu podwyższenia świadczeń emerytalnych.

"Z danych przekazanych przez wiceministra Szweda wynika również, że emeryci najczęściej pracowali w branżach związanych z opieką zdrowotną i społeczną oraz z edukacją" - informuje portal PulsHR.

Politycy partii rządzącej straszą opozycją i kwestią wieku emerytalnego

Polityczna dyskusja dotycząca wieku emerytalnego powraca niczym bumerang a w perspektywie zbliżających się wyborów uderza ze zdwojoną siłą. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w swoich wypowiedziach podkreślają, że gdy opozycja dojdzie do władzy to od podejmą decyzję o podwyższeniu wieku emerytalnego i "będą kazali Polakom pracować dłużej".

Sonda Wiek emerytalny w Polsce powinien: zostać zrównany dla kobiet i mężczyzn do 65 lat zostać podwyższony dla wszystkich do 67 lat zostać jak jest, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W kieszeni polskiego emeryta i tak zostanie coraz mniej pieniędzy?

Znany ekonomista wyjaśnia, dlaczego. POSŁUCHAJ!