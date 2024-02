Wyższy wiek emerytalny w Polsce. Jest decyzja nowej minister

Wegańska restauracja wprowadziła do menu mięso. Zalała ją fala hejtu

Wiek emerytalny nie będzie podwyższony

Deklaracje dotyczące emerytów znalazły się w odpowiedzi Agnieszki Dziemianowicz-Bąk na pytania posłów przedstawionych w trakcie exposé Donalda Tuska. Oficjalne pismo w tej sprawie jest już w Sejmie.- "Stanowczo odrzucamy koncepcję podwyższenia ustawowego wieku emerytalnego" — podało ministerstwo.

Jak przypomina Business Insider, niedawno minister ds. równości Katarzyna Kotula na antenie RMF FM wskazała, że nierówny wiek przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn to dyskryminacja, więc trzeba się zastanowić, jak rozwiązać tę kwestię. Dodała, że ani rząd, ani Koalicja 15 października nie planują zmian w tym zakresie, ale – jak powiedziała – jej działania i działania MRPiPS w kolejnych latach będą się skupiały na przebudowie systemu emerytalnego.

Będą emerytury stażowe?

Jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu pojawił się pomysł wprowadzenia emerytur stażowych, co umożliwiałoby przejście na świadczenie przed ustawowym wiekiem emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), pod warunkiem że dany zainteresowany ubezpieczony wypracował odpowiedni staż (np. 35 lub 40 lat). We wspomnianej odpowiedzi resortu pracy przesłanej do Sejmu jest mowa o tym świadczeniu -”Dyskusję odnośnie emerytur stażowych rozpoczniemy przeprowadzając szerokie konsultacje społeczne” — wskazało MRPiPS.

Poselski projekt emerytur stażowych w Sejmie

W Sejmie jest już poselski projekt w sprawie emerytur stażowych wniesiony przez Lewicę. Projekt zakłada, że można będzie przechodzić na emeryturę przed ustawowym wiekiem emerytalnym, w przypadku, gdy pracownik ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn oraz wypracował co najmniej emeryturę minimalną.

Wypłata trzynastej i czternastej emerytury

Resort potwierdził też wypłatę trzynastych i czternastych emerytur. - "Zgodnie ze złożoną wcześniej obietnicą nasz rząd gwarantuje, że wszystkie dotychczas obowiązujące rozwiązania, mające na celu poprawę życia emerytów i rencistów, będą kontynuowane" — wskazano w odpowiedzi na pytania posłów. Ministerstwo zapowiedziało też pracę nad rentami wdowimi, czyli korzystniejszymi zasadami pobierania świadczeń po śmierci małżonka-emeryta

Co dalej z emeryturami groszowymi?

W piśmie przekazanym do Sejmu resort pracy uwzględnił też problem tzw. emerytur groszowych. Obecnie, aby otrzymać wypłatę emerytury, po osiągnięciu wieku emerytalnego, wystarczy obecnie jedna składka odprowadzona na ubezpieczenia społeczne w czasie całego swojego dotychczasowego życia — wskazał resort pracy. Przypomniano, że emerytury niższe niż najniższe otrzymują osoby, które nie mają wymaganego minimalnego okresu ubezpieczeniowego (20/25 lat), który gwarantuje otrzymanie emerytury w wysokości gwarantowanej przez państwo.

Resort dostrzega problem osób, które nie nabyły prawa do emerytury najniższej bez swojej winy, w szczególności w wyniku trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w okresie transformacji systemowej (np. długotrwałe bezrobocie). --" Podejmiemy prace w zakresie możliwości poprawy sytuacji tej grupy osób "— zapowiedziano w piśmie przekazanym do Sejmu.

