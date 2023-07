Z błyskawicznego paszportu skorzystały już tysiące Polaków. Jak go wyrobić?

Duże zainteresowanie paszportami tymczasowymi

Punkt wyrabiania paszportów tymczasowych na Okęciu pozwala na wyrobienie błyskawicznie paszportu, jeśli go nie mamy. Jak podaje podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, w pierwszym miesiącu działania punktu (maj 2023) wydano 1019 paszportów tymczasowych. W czerwcu z kolei wydano aż 1451 dokumentów.

- Liczby mówią same za siebie. Paszporty tymczasowe wyrobione przez nasz punkt na lotnisku w czasie trochę ponad dwóch miesięcy liczymy już nie w setkach, a w tysiącach. Popularność tego rozwiązania wśród Polaków pokazuje, jak potrzebna była ta usługa. Średnio w czerwcu wyrabialiśmy 70 paszportów dziennie. Rekordowym dniem był 19 czerwca, kiedy udało się pomóc 92 osobom - mówił Grodecki cytowany przez polskieradio24.pl.

Jak wyrobić szybki paszport tymczasowy?

Procedura wyrobienia paszportu tymczasowego trwa 15-20 minut (nie wlicza się w to czas odstany w kolejce) i skorzystać mogą z niego osoby, które nie mają ważnego paszportu. Dokument zostaje wydany w oparciu o bilet lotniczy, a w przypadku dzieci, oboje rodziców musi wyrazić zgody. Paszporty tymczasowe wydane w punkcie ważne są przez maksymalnie rok. Dokument może być jednak ważny dużo krócej, jego termin jest ustalany indywidualnie i zależnie od planów podróży i wymogów kraju destynacji.

Paszport wyrobimy we wcześniej wspomnianym punkcie na Lotnisku Chopina w strefie ogólnodostępnej w budynku Terminala A. Do wyrobienia potrzebujemy dowodu osobistego potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, oraz ważny bilet lotniczy. Na miejscu podpisujemy wniosek. Zdjęcie do paszportu wyrobimy na miejscu, w punkcie. Koszt szybkiego paszportu tymczasowego to 30 zł, możliwa jest jedynie płatność kartą.

MSWiA chwali się, że dzięki procedurze udało się np. pomóc w wyjeździe nastoletniego sportowca, który dostał nagłe powołanie do reprezentacji. Podobnie z rodzicami, którzy zmierzali na obronę pracy doktorskiej syna, czy kobiety lecącej na ślub przyjaciółki.

