Za niższe 13. i 14. emerytury skarbówka zwróci podatek. Komu i kiedy?

Emeryci w Polsce otrzymują w tym miesiącu 14. emerytury. Osoby, których świadczenie stałe nie przekracza 2,9 tys. dostają czternastkę rzędu 2 650 zł. Ci, którzy swoje emerytury mają wyższe, otrzymują dodatkowe świadczenie pomniejszane na zasadzie "złotówka za złotówkę". Ale to nie koniec zaniżania wypłat.

W zeszłym roku czternastki były zwolnione z podatku i tym samym większa pula wpływała na konta emerytów. W tym roku niestety wszyscy seniorzy będą mieć potrąconą od 13. i od 14. emerytury zarówno zaliczkę na podatek dochodowy, jak i składkę zdrowotną. Ale okazuje się, że spora grupa z niższymi emeryturami może odzyskać ze skarbówki pieniądze. Jest jednak pewien haczyk. Seniorzy na zwrot będą musieli poczekać rok, co w dobie wysokiej inflacji jest niekorzystne dla seniorów.

Minister rodziny Marlena Maląg obiecała, że osobom z emeryturą lub rentą w wysokości do ok. 2194 zł brutto cała kwota zaliczek pobranych od kwietniowej trzynastki i wrześniowej czternastki zostanie zwrócona w rozliczeniu rocznym. Może to być kwota od nieco ponad 100 zł do nawet ponad 400 zł.

