Zakaz lotów krótkodystansowych. Nie dotyczy to samolotów odrzutowych!

Koniec wakacyjnego 500 plus! Minister to potwierdził! "Analizowane są inne formy wsparcia turystyki"

Zakaz lotów krótkodystansowych. Francja wprowadza nowe zasady

Od 23 maja 2023 roku we Francji obowiązuje zakaz lotów na trasach, które można pokonać pociągiem w czasie krótszym niż dwie i pół godziny. Na razie obejmie on trzy trasy: między Paryżem a Bordeaux, Nantes i Lyonem - przytacza TVN24.

Droga do wprowadzenia tego przepisu rozpoczęła się już w 2021 roku. Skąd ten pomysł? Ta decyzja ma przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Minister transportu Clément Beaune w mediach społecznościowych podkreślił, że jest to "ważny krok i mocny symbol w polityce redukcji emisji gazów cieplarnianych" i jest on "pierwszym na świecie i jest w pełni zgodny z rządową polityką zachęcania do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu".

Krytycy zarzucają, że zakaz ten będzie miał efekt wyłącznie "symboliczny" a rząd powinien skupić się na wprowadzaniu rozwiązań, które będą miały rzeczywisty wpływ na ograniczenie emisji CO2.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na francuskie przepisy. Czy Francję czeka transportowa rewolucja?

Komisja Europejska wyrażając zgodę na wprowadzenie przepisu podkreśliła, że może on zostać wprowadzony wyłącznie wtedy, gdy m.in. "na tej samej trasie dostępne są rzeczywiste alternatywne połączenia kolejowe, co oznacza kilka bezpośrednich połączeń w każdą stronę dziennie" - przytacza TVN24. France24 podkreśliło, że połączenia muszą być częste, punktualne i dobrze skomunikowane.

"Trasy między Paryżem, Bordeaux, Nantes i Lyonem, które spełniają te warunki, w 2019 roku odpowiadały za cztery procent wszystkich krajowych podróży lotniczych, obsługując około 1,1 miliona pasażerów" - wynika z danych opublikowanych przez firmę Archery Consulting cytowanych przez TVN24.

Sonda Boisz się latać samolotem? Tak Nie