Prezes UOKiK nałożył ponad 10 milionów złotych kary na trzech deweloperów za stosowanie agresywnych i nieuczciwych praktyk.

Firmy Idea-Inwest, M2R oraz Jelbud – Charłampowicz, Kusz zmuszały klientów do dopłat lub rezygnacji z należnych odszkodowań.

Dowiedz się, jak deweloperzy szantażowali Polaków i na co uważać, by nie stracić pieniędzy i nerwów.

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Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, często finansowana wieloletnim kredytem. Tym większy szok przeżyli klienci firm Idea-Inwest (inwestycja Sky Garden w Szczecinie) oraz M2R (inwestycja Levityn Apartamenty w Pabianicach). Po uregulowaniu całej należności za wymarzone „M” usłyszeli, że to nie koniec wydatków. Deweloperzy uzależnili przeniesienie własności lokali od podpisania aneksów, które podnosiły cenę nieruchomości nawet o 30 procent. Mowa o kwotach sięgających od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

W listach wysyłanych do zdezorientowanych klientów firmy tłumaczyły się rzekomymi stratami finansowymi i groziły, że bez dodatkowych wpłat nie dokończą inwestycji. Wywierały w ten sposób niedopuszczalną presję, a wiele osób, w obawie przed utratą dachu nad głową, uległo i zgodziło się na nowe warunki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał te działania za agresywną praktykę rynkową i nałożył na deweloperów potężne kary finansowe: 4 924 000 zł na Idea-Inwest oraz 1 013 000 zł na M2R.

Konsumenci płacili za mieszkania po kilkaset tysięcy złotych, często zaciągając na ten cel kredyty hipoteczne. Mimo to musieli czekać na przeniesienie własności lokali. W tym czasie deweloperzy wywierali na klientów presję: wymagając dopłaty do już zapłaconej ceny lub sugerując, że dochodzenie należnych im pieniędzy z tytułu kar umownych może zagrozić sfinalizowaniu transakcji. Wykorzystali obawy konsumentów o los ich mieszkań - mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

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Na inny, równie bezwzględny sposób nacisku wpadła spółka Jelbud - Charłampowicz, Kusz, odpowiedzialna za inwestycję przy ul. Kąpielowej w Karpaczu. W tym przypadku problemem były gigantyczne opóźnienia – niektórzy klienci czekali na przeniesienie własności mieszkań nawet dwa lata po terminie zapisanym w umowie. Zgodnie z prawem, za taką zwłokę należały im się kary umowne. Deweloper postanowił jednak zmusić ich do zrzeczenia się tych roszczeń.

Firma przekonywała klientów, że jest w tragicznej sytuacji finansowej, a wypłata kar doprowadzi ją do niewypłacalności. Sugerowano, że jeśli klienci nie podpiszą porozumienia o zwolnieniu z długu, spółka wejdzie w postępowanie restrukturyzacyjne. To z kolei, jak podkreślano w pismach, „może kolidować z Państwa planami związanymi z chęcią szybkiego nabycia nieruchomości”. Innymi słowy, klienci stanęli przed wyborem: albo zrezygnują z należnych im pieniędzy, albo mogą już nigdy nie zobaczyć swoich mieszkań. O skali presji świadczy relacja jednej z poszkodowanych osób.

(…) obawiając się tego, że prawo własności do nieruchomości nie zostanie na mnie przeniesione a tym samym utracę majątek na który wzięłam kredyt, zmuszona zostałam zgodzić się na propozycję spółki, podpisując przygotowaną przez spółkę ofertę warunkowego zwolnienia z długu z dnia 14 września 2023 r.

Za te działania Prezes UOKiK nałożył na dewelopera Jelbud – Charłampowicz, Kusz karę w wysokości 4 711 000 zł. Wszystkie trzy ukarane spółki zaniechały już stosowania bezprawnych praktyk, jednak wydane decyzje nie są jeszcze prawomocne. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą odwołać się od nich do sądu.

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Co robić w takiej sytuacji? Eksperci radzą

Historia klientów ukaranych deweloperów to poważne ostrzeżenie. Jeśli znajdziesz się w podobnej sytuacji, pamiętaj, aby nie ulegać presji. Podpisana umowa deweloperska jest wiążąca dla obu stron, a cena lokalu może być zmieniona tylko w ściśle określonych przypadkach, które muszą być precyzyjnie zapisane w umowie. Wszelkie próby wymuszenia dodatkowych opłat lub zrzeczenia się należnych praw należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości, aby uniknąć kosztownych błędów.

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