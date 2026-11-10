Fałszywe nagranie po zamachu w Krakowie. To dzieło AI

W chaosie informacyjnym, który zapanował po ataku w Krakowie, w mediach społecznościowych jak wirus zaczęło rozprzestrzeniać się krótkie wideo. Na filmie widać mężczyznę, którego internauci błyskawicznie zidentyfikowali jako zamachowca. Patrzy on prosto w obiektyw i mówi: „Dzisiaj będę palił lufkę i zrobię coś złego”. Nagranie natychmiast stało się pożywką dla teorii spiskowych i politycznych oskarżeń.

W sieci pojawiły się wpisy pytające, gdzie były służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Marcinowi Kierwińskiemu, skoro zamachowiec rzekomo zapowiadał swój czyn w internecie.

Nagraniu przyjrzeli się dziennikarze z serwisu Konkret24. W ich ocenie nagranie, które rzekomo przedstawia sprawcę zapowiadającego atak, to w rzeczywistości fake news wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Jak zdemaskowano fałszywkę?

Kluczowe okazały się dwie aplikacje. Pierwsza to SynthID, narzędzie opracowane przez Google, które potrafi wykrywać treści stworzone przez modele sztucznej inteligencji. Druga to Hive, kolejny system wyspecjalizowany w identyfikacji materiałów wygenerowanych przez AI.

Narzędzia potwierdziły, że nagranie rzekomego zamachowca z Krakowa zostało w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Co więcej, redakcji Konkret24 udało się ustalić, że fałszywy film powstał najprawdopodobniej na bazie jednego, statycznego zdjęcia. Chodzi o fotografię z profilu na Facebooku, którą internauci przypisali sprawcy ataku, a która była później powielana także przez media. Ktoś po prostu wziął to zdjęcie i za pomocą AI „ożywił” je, dodając ruch i zmanipulowany głos.

Tragedia w Krakowie

W ataku na krakowskim Rynku Głównym, do którego doszło w sobotę, 7 listopada, zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, która wszczęła śledztwo w sprawie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca wcześniej zamordował też troje członków swojej rodziny.

W poniedziałek sprawca zmarł w szpitalu, w skutek ran postrzałowych, których doznał w czasie interwencji policji.