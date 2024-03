Dodatek 258 zł do emerytury na kontach seniorów. Kto go otrzymał

Średnie zarobki w Szwajcarii w 2024 r. Na jaką wypłatę możemy liczyć?

– Szwajcaria słynie z wysokich standardów pracy i konkurencyjnych wynagrodzeń. Średnia roczna pensja wynosi 78 000 CHF, co daje ok. 345 774 PLN. W styczniu 2024 minimalne wynagrodzenie w Szwajcarii wyniosło 4 426 CHF brutto miesięcznie, czyli 19 589,92 PLN. To jedna z najwyższych płac minimalnych w krajach europejskich. Dla porównania minimalna pensja w Polsce wynosi aktualnie 4 242 PLN – wyliczają analitycy fintechu Cinkciarz.pl

W branży medycznej specjaliści mogą oczekiwać średnich zarobków rzędu 7-12 tys. franków szwajcarskich miesięcznie, w zależności od doświadczenia i specjalizacji. Sektor IT oferuje płace od 6,5-12 tys. franków szwajcarskich, z kolei w budownictwie i hotelarstwie średnie wynagrodzenia kształtują się od 4 do 7 tys. franków. Te dane jednak mogą się różnić w zależności od regionu i konkretnej pozycji.

Zarobki w Szwajcarii – przegląd branżowy:

Medycyna: lekarze – 8-15 tys. CHF

IT: programiści – 7-12 tys. CHF

Budownictwo: inżynierowie budowlani – 6-9 tys. CHF

Bankowość: analitycy finansowi – 7-11 tys. CHF

Elektryk: – 5,2 tys.CHF

Farmacja: farmaceuci – 7-10 tys. CHF

Hotelarstwo: manager hotelu – 5- 8 tys. CHF

Edukacja: nauczyciele akademiccy – 6-10 tys. CHF

Handel: manager ds. sprzedaży – 6,5-9,5 tys. CHF

Logistyka: specjaliści ds. logistyki – 5,5-8 tys. CHF

Inżynieria mechaniczna: inżynierowie mechanicy – 6,5-9 tys. CHF

Przed wyjazdem do pracy w Szwajcarii niezbędna wydaje się dokładna analiza warunków zatrudnienia oraz przepisów prawnych. W celu uzyskania pełnych i aktualnych informacji warto skontaktować się bezpośrednio z konsulatem Szwajcarii w Polsce, a po przyjeździe – z lokalnymi instytucjami czy organizacjami wspierającymi migrantów.

Koszty życia w Szwajcarii

Życie w Szwajcarii wiąże się z wysokimi kosztami, które są równoważone przez atrakcyjne zarobki. Przyjrzyjmy się podstawowym wydatkom, z jakimi mogą się spotkać Polacy pracujący w tym kraju:

Wynajem mieszkania: Koszty wynajmu są jednymi z najwyższych w Europie, wahają się od 1 00 CHF za małe studio do 3 000 CHF i więcej za większe mieszkanie w centrach dużych miast. Europejczyk wyda więc za lokum w przeliczeniu na euro od 1 228,68 do 3 073,20.Opłaty: Standardowe opłaty mieszkaniowe, w tym media takie jak prąd, woda, ogrzewanie, mogą wynosić od 150 do 250 CHF miesięcznie.Wyżywienie: Średni koszt zakupów do domu może oscylować w granicach 600-800 CHF miesięcznie.Transport: Publiczny transport jest wygodny i dobrze zorganizowany, a miesięczny abonament komunikacji miejskiej kosztuje ok. 70-100 CHF.Ubezpieczenie zdrowotne: Jest obowiązkowe; minimalna składka to ok. 250 CHF miesięcznie, lecz może być wyższa w zależności od opcji i zakresu pokrycia.

– Te szacunki pokazują, że koszty życia mogą pochłaniać znaczną część budżetu. Analiza finansowej opłacalności wyjazdu wydaje się tym bardziej uzasadniona, jeśli wiąże się to z zamiarem wspierania bliskich w Polsce i planujemy regularnie wysyłać do nich pieniądze np. za pomocą przekazów pieniężnych (przelewów międzynarodowych) – zauważają eksperci Cinkciarz.pl.

Praktyczne porady dla wyjeżdżających do pracy w Szwajcarii

Praca w Szwajcarii wymaga nie tylko przygotowania zawodowego, ale także znajomości przepisów i procedur oraz praktycznego podejścia do planowania życia codziennego. O czym należy pamiętać?Sprawdź wymagania wizowe i pobytowe: Chociaż Szwajcaria nie jest częścią UE, Polacy mają prawo do swobodnego przepływu osób dzięki umowom dwustronnym. W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni konieczna jest rejestracja w lokalnym urzędzie migracyjnym.

Zrozum system podatkowy: Upewnij się, że rozumiesz, jak działają podatki. W Szwajcarii podatki są pobierane na poziomie federalnym, kantonalnym i gminnym, co może być skomplikowane dla nowo przybyłych.

Zaplanuj ubezpieczenie zdrowotne: Zajmij się tym jak najszybciej po przyjeździe, aby uniknąć wysokich kosztów nieplanowanej opieki medycznej.

Dowiedz się więcej o systemie emerytalnym: Rozważ, jak praca w Szwajcarii wpłynie na Twoją przyszłą emeryturę i jakie kroki możesz podjąć, aby ją zabezpieczyć. Pamiętaj, aby sprawdzić, w jaki sposób możesz przetransferować składki emerytalne do Polski, jeśli planujesz kiedyś powrócić.

Zaplanuj budżet i koszty życia: Na pewno na start przyda się trochę gotówki. Jednak większość opłat i wydatków najlepiej będzie Ci realizować online.

Optymalnym rozwiązaniem wydaje się karta wielowalutowa, która ułatwi zarządzanie finansami i pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wymianą. Można nią płacić bezpośrednio we frankach, bez kosztów przewalutowania.

