Zarobki w Wielkiej Brytanii. Ogromne kwoty, a pracowników brakuje

Zarobki w Wielkiej Brytanii

Choć wielu Polaków wróciło już z pracy w Wielkiej Brytanii, to wciąż znajdą się i tacy, którzy rozważają wyjazd zarobkowy poza granice naszego kraju. Czy faktycznie praca w Wielkiej Brytanii może nam się opłacać? Okazuje się, że życie na Wyspach nie jest usłane różami i wynagrodzenia nie są tak dobre jak przed laty. Według najnowszych danych średnie tygodniowe wynagrodzenie bez premii było na Wyspach w październiku o 7,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. To najgorsza sytuacja od kilku lat. Dla porównania w Polsce, przynajmniej w teorii, odnotowuje się wzrosty pensji na poziomie 13 proc. Zatem nie ma co się dziwić właścicielom firm w Wielkiej Brytanii, że wielu pracodawców ma trudności z obsadzeniem wakatów. Coraz trudniej znaleźć im Brytyjczyka, który podejmie się pracy za oferowane przez przedsiębiorców wynagrodzenie. Czy faktycznie ono jest aż tak niskie? Jakie w rzeczywistości są zarobki w Wielkiej Brytanii? W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie według danych GUS wynosi 7 tys. 545 zł brutto. Ostatnie dostępne dane brytyjskiego odpowiedniego GUS pokazują, że na Wyspach średnia stawka za tydzień pracy to 673 funty. W przeliczeniu na naszą walutę daje to około 3 tys. 390 zł, czyli miesięcznie mamy stawkę ponad 13,5 tys. zł. To niemal jeszcze raz tyle, co w Polsce. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że pracując w Wielkiej Brytanii, trzeba też tam żyć. Zatem pieniądze tam zarobione, również tam wydajemy.

