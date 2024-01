i Autor: Wiktor Bakiewicz/Super Express

Wsparcie finansowe

Zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku. Ile wynosi i kiedy przysługuje?

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy może liczyć na różne formy pomocy, w tym wsparcie finansowe. Jeśli w urzędzie nie będzie oferty pracy zgodnej z twoim wykształceniem, to możesz mieć prawo do zasiłku. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku i kiedy można go dostać.