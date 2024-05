Zasiłek pogrzebowy w końcu idzie w górę. Nowa kwota to 7000 zł, a to nie koniec

Ile wynosi kwota zasiłku pogrzebowego w 2024 roku?

Propozycja podwyżki zasiłku pogrzebowego w Polsce wynika z projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który obecnie przechodzi procedurę uzgodnień. Zmiany dotyczą jednorazowego świadczenia, które przysługuje najbliższym po śmierci członka rodziny, w związku z koniecznością przeprowadzenia pochówku. Aktualnie kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tysiące złotych i utrzymuje się na tym poziomie od marca 2011 roku, nie podlegając mechanizmowi waloryzacji.

Od dłuższego czasu zauważalne są głosy krytyki, które wskazują, że kwota ta nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów pochówku. Z tego powodu każda propozycja jej podwyższenia spotyka się z entuzjazmem. W programie Koalicji Obywatelskiej zapowiadano podniesienie zasiłku pogrzebowego do 150% płacy minimalnej, co od lipca 2024 roku oznaczałoby kwotę 6450 złotych. Jednakże rząd zaproponował bardziej korzystne rozwiązanie. Zgodnie z projektem, zasiłek pogrzebowy miałby wynosić 7 tysięcy złotych i być waloryzowany każdego roku w marcu o wskaźnik inflacji.

Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy z HRK Payroll Consulting, wyraża pozytywną opinię na temat proponowanych zmian. Jego zdaniem, podwyżka kwoty bazowej, połączona z coroczną waloryzacją, stanowi lepsze rozwiązanie niż sztywno określona kwota wpisana do ustawy. Zapewnia to odpowiednie dostosowanie zasiłku do zmieniających się kosztów życia. Projekt nowelizacji zakłada również precyzację przesłanek uprawniających do przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej na pokrycie kosztów pochówku. Świadczenie to będzie przysługiwać osobie, która ponosiła uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z pogrzebem, o ile nie przysługuje jej zasiłek pogrzebowy. Ponadto, zasiłek ten zostanie przyznany osobie uprawnionej, która poniosła nadzwyczajne i trudne do przewidzenia koszty związane z ceremonią pogrzebową, takie jak koszty transportu zwłok z dalekiej odległości, czy też dłuższe przechowywanie ich w chłodni.

