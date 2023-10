Najlepsze lokaty bankowe w październiku 2023. Ile możesz na nich zarobić?

Bank Nowy: NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT

Bank Nowy jest niekwestionowanym liderem zestawienia, oferując swoim klientom niezwykłą okazję. Miesięczna lokata o nazwie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT może wygenerować aż 8,60% zysku rocznie. To niezwykle atrakcyjna oferta, zwłaszcza dla tych, którzy dysponują kwotą do 10 000 zł. Warto jednak zaznaczyć, że ta korzystna stawka jest dostępna wyłącznie dla nowych klientów banku.

Nest Bank: Lokata Witaj od Nest Banku

Na drugim miejscu podium znajduje się Nest Bank z propozycją Lokata Witaj od Nest Banku. Ta oferta, oprócz swojego konkurencyjnego oprocentowania na poziomie 7,10% rocznie, wymaga od klientów spełnienia pewnych warunków. Aby skorzystać z tej oferty, trzeba być nowym klientem, posiadać Nest Konto, osiągać regularne wpływy wynagrodzenia (min. 2000 zł miesięcznie) i wykonywać przynajmniej 3 transakcje na miesiąc. Dodatkowo bank oczekuje wyrażenia zgód marketingowych. Maksymalna kwota, którą można ulokować, to 25 000 zł.

Bank Millennium: Lokata "Lubię to Polecam"

Bank Millennium również znalazł się w gronie banków oferujących lokaty z oprocentowaniem wynoszącym co najmniej 7% rocznie. Ich oferta, zwaną Lokata "Lubię to Polecam," jest dostępna po spełnieniu warunków programu o tej samej nazwie. Klienci mogą otworzyć kwartalną lokatę, jeśli polecają konto znajomym lub założą konto z polecenia. Polecenie jest uznawane za skuteczne, jeśli zaproszony do programu dokona płatności bezgotówkowych na kwotę nie niższą niż 360 zł. Na tę lokatę można wpłacić do 25 000 zł.

Bank Pekao: Lokata z Żubrem

Bank Pekao oferuje atrakcyjną lokatę z Żubrem, która również zapewnia oprocentowanie na poziomie 7% rocznie. To oferta promocyjna na 3 miesiące, skierowana do posiadaczy konta osobistego w Banku Pekao. Klienci muszą wypełnić odpowiedni formularz oraz wyrazić zgody marketingowe. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 30 000 zł, a można założyć tylko jedną lokatę.

Inbank: Lokata na Start

Inbank również wchodzi w grono banków oferujących oprocentowanie wynoszące 7% rocznie. Ich oferta, znana jako Lokata na Start, jest skierowana do nowych klientów i nie nakłada dodatkowych warunków. Maksymalna kwota, jaką można wpłacić na tę lokatę, wynosi 50 000 zł. To kolejna propozycja na kwartał.

Toyota Bank: Lokata Plus

Toyota Bank oferuje Lokatę Plus z oprocentowaniem na poziomie 7% rocznie. Aby skorzystać z tej oferty, trzeba być posiadaczem konta w tym banku. Maksymalna kwota pojedynczej lokaty to 40 000 zł.

VeloBank: Lokata Mobilna na Start

Na ostatnim miejscu w rankingu znajduje się VeloBank z ofertą Lokata Mobilna na Start na 2 miesiące. Ta oferta jest dostępna dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe. Maksymalna wpłata na lokatę to 50 000 zł.

Wybierając najlepszą lokatę dla siebie, warto wziąć pod uwagę nie tylko oprocentowanie, ale także warunki i wymagania banku. Każda z powyższych ofert ma swoje unikalne cechy, które mogą być atrakcyjne dla różnych grup klientów

