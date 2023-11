Jak radzi sobie złotówka wobec najważniejszych walut?

We wtorek ok. godz. 7.20 złoty umocnił się w stosunku euro i dolara amerykańskiego, natomiast stracił względem franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,34 zł, frank szwajcarski 4,49 zł, a dolar – 3,96 zł. Złoty zyskał do euro 0,02 proc., które kosztowało 4,34 zł oraz do dolara amerykańskiego o 0,07 proc. do 3,96 zł. Złoty stracił w stosunku do franka szwajcarskiego 0.03 proc., który kosztował 4,49 zł. W poniedziałek ok. godz. 17.10 złoty umocnił się w stosunku euro, franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Euro kosztowało 4,35 zł, frank szwajcarski 4,50 zł, a dolar – 3,98 zł.

Dolar słabnie

Dolar osłabia się wobec euro. Możliwe, że jedną z przyczyn są oczekiwania inwestorów, którzy spodziewają się obniżek stóp procentowych za oceanem.

Złoty mocniejszy

W poniedziałek 20 listopada kurs dolara spadł poniżej psychologicznej bariery. Za jednego dolara płacono mniej niż 4 zł. Psychologiczna bariera została przełamana po raz pierwszy od lipca. Później, we wrześniu złotówka się osłabiła z powodu radykalnej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Tendencja znów się odwróciła po wyborach, których wynik wpłynął na umocnienie złotówki.

