Atak na konta bankowe Polaków! Pilna oświadczenie banku

Ataki na bank w Polsce. Jak chronić konto w banku?

Klienci banków od dawna czują się zagrożeni. Oszuści na wiele sposobów próbują ukraść ich oszczędności życia. Na przykład od klientów PKO BP dzwoni osoba ze wschodnim akcentem i przedstawia się jako pracownik banku i informuje, że chce zabezpieczyć nasze konto, bo została odnotowana próba wejścia na nasze konto. W tym momencie ciśnienie klientowi uderza do głowy. I o to chodzi. W silnym stresie człowiek gorzej myśli i odruchowo chce uchronić swoje pieniądze. W takiej sytuacji łatwo stracić czujność i postępować według wskazówek oszusta. Co gorsze, nawet jeśli ktoś szybko odzyska jasność umysłu i postanowi zweryfikować osobę, która dzwoni, to ta podaje faktyczny numer banku, pod którym urzęduje....kolejny oszust. I nie ma na to sposobu, by taką szajkę zlikwidować. Policja przyjmuje zgłoszenie, ale że pieniądze nie zniknęły, to nie ma szkody, a bank wprowadza nowe hasła. Zatem klient musi bronić się i walczyć z oszustami sam. Bank PKO BP doradza, jak to może zrobić?

Jak podaje eska.pl, w aplikacji IKO posiadacz konta może szybko sprawdzić, czy rozmawia z prawdziwym pracownikiem instytucji. Aby to zrobić, wystarczy poprosić rozmówcę o weryfikację jej tożsamości. W tej sytuacji prawdziwy przedstawiciel banku będzie mógł to sprawnie uczynić - klient otrzyma powiadomienie w aplikacji IKO z potrzebnymi danymi. Jeśli podane przez rozmówcę informacje będą pokrywały się z tymi z powiadomienia, rozmowa jest bezpieczna. - Jeśli dzwoniący odmówi weryfikacji, poda błędne dane lub weryfikacja nie będzie możliwa - rozłącz się i zadzwoń na naszą infolinię: 800 302 302 - zaapelował PKO BP.

