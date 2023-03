Zmiany w 500 plus dla seniorów! Dodatkowe pieniądze dla emerytów

Podwyżka progu do świadczenia

Świadczenie 500 plus dla seniorów przysługuje emerytom, którzy są niezdolni do samodzielniej egzystencji. Wysokość świadczenia zależny jest od świadczeń jakie dostaje obecnie senior. Jak poinformowało ministerstwo rodziny i polityki społecznej w 2022 roku wynosił 1896,13 zł, a od marca 2023 roku wzrasta o 261,67 zł, czyli do kwoty 2157,80 zł.

Jeśli senior przekracza próg świadczenie zostanie pomniejszone według zasady złotówka za złotówkę. W przypadku gdy jego emerytura lub renta wynosi np. 2257,80 zł, otrzyma 400 zł ze świadczenia "500 plus dla seniorów".

Podwyżka jest związana prawdopodobnie z waloryzacją. Seniorzy, których świadczenia zostały podniesione, mogli przestać mieścić się w progu do otrzymania świadczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać 500 plus dla seniora?

Oprócz wcześniej wspomnianego progu dochodowego, senior musi mieć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o przydziale do I grupy inwalidów wydane przez komisję lekarską przed 1 września 1997 roku. ZUS uznaje również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku braku oświadczenie, potrzebne jest zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem związku, oraz istotną w tej kwestii dokumentację medyczną.

Odpowiednie dokumenty należy załączyć do wniosku, który składamy do ZUS.

