Zmiany w 500 plus dla seniorów. Kto zyska, a kto straci w przyszłym roku?

Świadczenie uzupełniające. Co to jest i komu przysługuje?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom, których świadczenia wraz z emeryturą/ rentą/innymi dochodami nie przekracza 2 157,80 zł brutto. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 500 zł. Maksymalna kwota przysługuje osobom, których miesięczny dochód (lub emerytura/renta) nie przekracza kwoty 1 657,80 zł brutto. W przypadku wyższych kwot, świadczenie wypłacane jest w myśl zasady "złotówka za złotówkę".

Choć świadczenie uzupełniające nie jest skierowane wyłącznie do osób starszych, są oni największą grupą pobierającą środki finansowe w ramach świadczenia. Niemal połowa beneficjentów to osoby powyżej 75 roku życia.

Świadczenie uzupełniające. Co zmieni się w przyszłym roku?

Co zmieni się w przyszłym roku? Jak donosi "Fakt", limit uprawniający do otrzymania świadczenia zostanie podniesiony. Według przepisów powinien on wzrosnąć o wartość wskaźnika inflacji. Przedstawiciele rządu zakładają, że będzie to 12,3 proc. "W takiej sytuacji kryterium powinno wzrosnąć do 2 423,21 zł brutto. By otrzymać 500 plus w pełnej kwocie emerytura lub renta nie mogłaby przekroczyć 1 923,21 zł brutto" - wyjaśnia "Fakt".

Ponadto rząd rozważa podniesienie kwoty samego świadczenia. "W ministerstwie prowadzone są zaawansowane prace analityczne dotyczące skutków finansowych wprowadzenia waloryzacji świadczenia uzupełniającego" - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej cytowane przez "Falt".

Sonda Czy emerytura/renta starcza Ci na życie? Tak Nie Różnie bywa Nie chce odpowiedzieć na to pytanie