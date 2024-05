Ministerstwo Klimatu zapewnia w przywoływanym piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich, że kwestie sprawnego i sprawiedliwego naliczania opłat za odpady komunalne są priorytetem. Prace nad nowymi rozwiązaniami w tym zakresie trwają od 23 listopada 2020 roku, kiedy to powołano Zespół doradczy do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów, co ma zapewnić wypracowanie rozwiązań uwzględniających specyfikę różnych regionów kraju.

Wiceminister Sowińska informuje, że ostatnie działania Zespołu doradczego skupiły się na wprowadzeniu rozwiązań ułatwiających gminom weryfikację liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Celem jest ułatwienie i upowszechnienie metody naliczania opłat za śmieci „od osoby”.

Dotychczasowa nowelizacja niedostateczna?

W odpowiedzi na liczne postulaty, w 2021 roku znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy umożliwiają odejście od odpowiedzialności zbiorowej za segregację odpadów w budynkach wielolokalowych. Oznacza to, że osoby, które nie segregują śmieci, mogą ponosić indywidualne konsekwencje, a nie karać za to wszystkich mieszkańców budynku.

Jak informuje ministra Sowińska wprowadzono nowe przepisy, które dają gminom możliwość rozliczania opłat za śmieci „od mieszkańca”. Gmina może to zrobić, jeśli posiada infrastrukturę umożliwiającą identyfikację odpadów z poszczególnych lokali. Decyzję o zmianie systemu podejmuje rada gminy w drodze uchwały.

Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które nie segregują śmieci, ponoszą indywidualne koszty, a nie obciążają nimi wszystkich mieszkańców budynku. To prostszy i bardziej sprawiedliwy system, który ma zachęcać do lepszej segregacji odpadów.

Zasada nadrzędna: „zanieczyszczający płaci”

Ministerstwo Klimatu stawia na rozszerzenie zasady „zanieczyszczający płaci”. Celem jest dostosowanie polskich przepisów do standardów unijnych i zwiększenie odpowiedzialności producentów za odpady pochodzące z wprowadzanych przez nich produktów.

Dzięki temu producenci będą ponosić częściowe koszty gospodarowania odpadami oraz będą zobowiązani do projektowania produktów w sposób przyjazny dla środowiska. W efekcie, koszty gmin i opłaty płacone przez mieszkańców za śmieci powinny ulec obniżeniu.

