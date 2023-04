Znana firma kurierska ogłasza upadłość. Eksperci ostrzegają: to nie koniec!

Niemiecka firma kurierska kończy działalność

Kryzys gospodarczy dotknął również branżę kurierską. Niemiecki start up Alpaka Technologies GmbH działający od 2021 roku ogłosił upadłość. Firma miała wyróżniać się doskonałym zrozumieniem potrzeb klientów i dostosowaniem się do wielkomiejskiego rynku. Pomimo wielu starań a także dodatkowych środków finansowych, po niespełna dwuletniej obecności na rynku firma kończy działalność. Co ciekawe, start up nigdy nie pojawił się w Berlinie.

Kryzys gospodarczy a upadłość firm. Coraz więcej marek znika z rynku

Jak podkreśla portal polskiobserwator.de to nie jedyna upadłość w tym roku na niemieckim rynku. Jak wymienia portal, swoją działalność zakończyły między innymi: start up Yaba - społeczności tureckiej i arabskiej w Niemczech, który zbankrutował w lutym czy firma Dropp, która przestała funkcjonować trzy miesiące temu.

Ponadto w obawie przed niewypłacalnością, swoją działalność kończy producent obuwia J.H. Pölking GmbH & Co. Kg. obecna na rynku od 1984 roku. Z problemami boryka się również niemiecki producent czekolady Chocri - przytacza eska.pl.

