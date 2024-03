Znana sieć idzie pod młotek! W Polsce mają ponad 20 sklepów. Co dalej?

Polacy dostaną rekordowe dopłaty do emerytury! Wypłaty w kwietniu

Pierwsze sklepy sieci Woolworth otwarto nad Wisłą w 2023 r. Wtedy mówiło się o planach ekspansji na rok 2024. Ujawnione w ostatnim czasie spekulacje stawiają pod znakiem zapytania nie tylko potencjalny rozwój sieci w Polsce.

Obecnie poruszamy się w sferze plotek – możliwe, że właściciel chce zdobyć kapitał na rozwój w innych kierunkach. Z tego powodu chce sprzedać sieć sklepów, która notuje dobre wyniki finansowe.

Spekulacje pochodzą od niemieckiej gazety Lebensmittel Zeitung – według tego źródła właściciel zlecił sondowanie rynku w kierunku znalezienia nabywcy.

Jeśli powyższe informacje są prawdziwe, to nie jest planowana likwidacja. Jednak zmiana właściciela określonej marki niekiedy bywa okazją do „restrukturyzacji”, która w praktyce oznacza falę zwolnień. Należy podkreślić, że nie ma obecnie mocnych podstaw do kreślenia takiego scenariusza wobec Polskich oddziałów Woolworth. Jednak całkowicie wykluczyć takiej opcji również nie można. Rok temu spekulowano o otwarciu w Polsce 40 sklepów sieci w 2024 r.

Profil sieci domów towarowych Woolworth

– Marka Woolworth współkształtowała handel znany w obecnej formie już ponad 140 lat temu. Jesteśmy dumni, że będziemy mogli przenieść naszą odnoszącą sukcesy koncepcję sprzedaży detalicznej z Niemiec na polski rynek, który uznajemy za bardzo perspektywiczny biznesowo. Nie możemy się doczekać, aby zainspirować Polaków szerokim asortymentem, oferując bardzo dobre jakościowo produkty w uczciwych cenach, co jest szczególnie istotne w czasach wysokiej inflacji. – zadeklarował Radoslav Straka, Dyrektor ds. Sprzedaży w Woolworth Polska.

Powyższe oświadczenie pochodzi z okresu sprzed ujawnienia spekulacji o planach sprzedaży sieci. Strona spółki wciąż podaje informację „na terenie Polski planujemy natomiast otworzyć 400 sklepów”.