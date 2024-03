i Autor: pixabay.com

Sieci handlowe

Znany sklep wycofał się z Polski. Tam już nie zrobisz zakupów

Kolejne zamknięcie sieci sklepów w Polsce. Należący do litewskiej grupy Maxima internetowy sklep spożywczy Barbora skończył działalność. Litewska marka, która weszła do Polski w 2021 roku, zajmowała się dostawą artykułów spożywczych do domu w dużych miastach. Zakupy można było zrobić wyłącznie do niedzieli.