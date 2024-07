i Autor: Shutterstock

Pieniądze Polaków

ZUS czy OFE - co wybrać? Ostatnia chwila na podjęcie decyzji!

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), tylko do 31 lipca jest czas, aby zdecydować czy chcemy, aby część składki emerytalnej wysokości 2,92 proc. podstawy wymiary była zapisywana na subkoncie ZUS, lub przekazywana na rachunek w OFE. To pierwsze od 8 lat okno, w którym można podjąć decyzję, zakład wyjaśnia w jaki sposób możemy to zrobić.