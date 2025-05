ZUS daje więcej zarobić! Nowe limity dla rencistów i emerytów od czerwca

ZUS podnosi limity dorabiania dla rencistów i emerytów

Od 1 czerwca 2025 roku wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorabiać więcej bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Dolna granica zarobków, które można osiągnąć, przekroczy 6 273,60 zł brutto, a górna 11 651,00 zł brutto – poinformował ZUS.

Pracujący renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), powinni pamiętać, że dodatkowe przychody mogą wpłynąć na wysokość świadczenia wypłacanego przez ZUS. Przekroczenie ustalonego progu – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłacanego świadczenia.

Nowe limity obowiązują od czerwca do końca sierpnia 2025 roku.

Przekroczenie limitów – o ile zostanie obniżone świadczenie?

Jeśli przychód przekracza 70 proc. (6 273,60 zł brutto), ale nie przekracza 130 proc. (11 651,00 zł brutto) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie może zostać obniżone o kwotę przekroczenia. Niższy próg wzrośnie o 339,50 zł brutto, a wyższy – o 630,60 zł brutto.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń i od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. wynosi:

* 939,61 zł - dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

* 704,75 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

* 798,72 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kogo nie dotyczą limity zarobkowe?

Limity zarobkowe nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lub 65 lat). Wyjątek stanowią seniorzy, którym ZUS podwyższył emeryturę do wysokości świadczenia minimalnego (od marca 1878,91 zł brutto). W przypadku, gdy przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres zostanie wypłacone w niższej kwocie, bez dopłaty do minimum.

Zarobkować bez ograniczeń mogą także niektórzy renciści:

* osoby pobierające rentę dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową;

* renty rodzinne, które przysługują po osobach uprawnionych do tych świadczeń;

* świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną, która jest korzystniejsza kwotowo od własnej emerytury ustalonej z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.