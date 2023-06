ZUS nadal wypłaca zaniżone emerytury! NIK alarmuje, tysiące seniorów poszkodowanych

Kredyt 2 proc. startuje! Wszystko, co musisz o wiedzieć o dopłatach!

W swoim sprawozdaniu z wykonania budżetu, NIK wskazał, że w roku 2022, podobnie jak w poprzednich latach, nadal występowały opóźnienia w wypłacaniu świadczeń oraz zaniżanie przyznawanych kwot. Instytucja podkreśliła, że w samym roku 2022 Zakład Ubezpieczeń Społecznych musiał wypłacić odsetki w wysokości 2,9 miliona złotych z powodu opóźnień w ustalaniu prawa i wypłaty świadczeń. Dodatkowo, 28 tysięcy osób otrzymało zaniżone świadczenia, co skutkowało wypłaceniem im łącznej kwoty wyrównań wynoszącej 34,9 miliona złotych.

Rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski, odniósł się do tej sprawy w rozmowie z "Faktem". Podkreślił, że ZUS stale pracuje nad usprawnieniem obsługi klientów. Żebrowski zaznaczył również, że liczba wyrównań z powodu błędów po stronie pracowników ZUS zmniejszyła się o ponad 11 procent w porównaniu z rokiem 2021. Według niego, opóźnienia w wypłacaniu świadczeń nie stanowią już powszechnego problemu. Dodał, że w roku 2022 do Zakładu wpłynęło 4 343 346 wniosków, a świadczenia z opóźnieniem otrzymało zaledwie 11,4 tysiąca osób, co stanowi zaledwie 0,03 procent wszystkich spraw.

