Co to jest subkonto?

Subkonto to część konta ubezpieczonego. ZUS prowadzi je dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE.

Środki na subkoncie podlegają podziałowi w przypadku:

rozwodu,

unieważnienia małżeństwa,

ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej,

śmierci osoby, dla której prowadzimy subkonto.

Jeśli zatem zaistnieje któraś z powyższych okoliczności, środki z subkonta zostaną przekazane osobom uprawnionym.

OFE, czyli II filar

Z danych ZUS wynika, że na subkontach osób zmarłych znajduje się średnio po 29 tys. zł. Wszyscy, którzy urodzili się przed 1968 rokiem, posiadają subkonto tylko wtedy, gdy należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Na subkonto w ZUS (tzw. II filar) osób urodzonych po 1968 r, które nie były członkami OFE, trafia 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne.

Jeśli jest się członkiem otwartego funduszu emerytalnego i złożyło się w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE. Wtedy 2,92 proc. składki emerytalnej przekazywana jest do OFE, a 4,38 proc. na subkonto w ZUS. Każda osoba należąca kiedyś do OFE mogła to zmienić i podjąć decyzję o tym, aby całe 7,3 proc. składki emerytalnej było przekazywane wyłącznie na subkonto w ZUS. Jeśli tego nie zrobiła to taką decyzję może podjąć przy okazji kolejnego okna transferowego, najbliższe będzie w 2024 r.

Potrzebny jest wniosek

Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie ZUS nie następuje z automatu. Trzeba złożyć wniosek. Prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 r. Jeśli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia – środki wchodzą w skład masy spadkowej.

Dziedziczenie po członku OFE, który nie osiągnął wieku emerytalnego

Osoba, która przystępowała do OFE i nie osiągnął wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogła wskazać jedną lub więcej osób, którym będą przysługiwały zgromadzone przez nią środki po jej śmierci. Gdy ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym. Po śmierci osoby, która była członkiem OFE, poinformuj fundusz, do którego należała, o jej śmierci i złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją członka OFE.

Dziedziczenie po członku OFE, który osiągnął wiek emerytalny

Wobec osób, którym zostało do emerytury mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. suwak bezpieczeństwa. Jest to mechanizm przekazywania środków z OFE do ZUS, który ma chronić przed ewentualnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą.

Kiedy członek OFE osiągnie wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są już zapisane na jego subkoncie. W takim przypadku podział środków następuje, gdy śmierć nastąpiły nie później niż w dniu:

złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat [1],

nabycia prawa do emerytury w wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat [1], jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane, lub

osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat [1] przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

Dziedziczenie po osobie, która nie przystąpiła do OFE

W przypadku osób, które nie przystąpiły do OFE, ZUS zgromadzone środki dzieli zgodnie z informacjami ze złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia i wskazania, na wniosek osoby uprawnionej do tych środków. Najlepiej zrobić to na formularzu USS „Wniosek o transfer/ wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej”, który znajdziesz w placówkach ZUS oraz na www.zus.pl

