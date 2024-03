Prawie 130 000 zł w jednym przelewie od ZUS! Każdy ma do tego prawo

Nowe świadczenie to 9400 zł co miesiąc z ZUS. Rekordowa kwota

ZUS wypłaci wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Od 1 kwietnia za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu z tego tytułu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 1431 zł. Z kolei w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji przysługiwać będzie 25 tys. 044 zł. "Tyle samo mogą dostać renciści, których stan pogorszył się na tyle, że doszło do całkowitej niezdolności do pracy" - pisze ”Fakt”.

Ile wyniesie odszkodowanie za śmierć?

jak podaje w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spłecznej- odszkodowanie za śmierć osoby ubezpieczonej wyniesie 128 tys. 799 zł. "W przypadku gdy do odszkodowania po osobie są uprawnione również jego dzieci, otrzymają po 25 tys. 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania" - dodano. Jeśli do odszkodowania będą uprawnieni inni członkowie rodziny niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, to świadczenie wyniesie 64 tys. 399 zł. Każda kolejna uprawniona do odszkodowania osoba otrzyma 25 tys. 044 zł.

Stawki obowiązujące do 31 marca 2024

Obecna stawka za 1 proc. trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 1269 zł. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego to 22 212 zł. Odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego jest wypłacane w wysokości 114 231 zł.

