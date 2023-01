ZUS wysyła ważną informację. Dostaną ją miliony. Lepiej ją przeczytać

Dom bez pozwolenia na budowę tańszy od mieszkania! Cena to 120 tys. zł!

Płatnik wpłacający i rozliczający składki w 2022 roku otrzyma informację czy na jego koncie w ZUS jest nadpłata, niedopłata czy saldo zerowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje również o wysokości przekazanej wpłaty oraz na co zostały one przeznaczone. Płatnicy spłacający zadłużenie zostaną również poinformowani o kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty.

Niedopłata. Spłatę zadłużenia można rozłożyć na raty

Niedopłata znajdująca się na koncie płatnika może być spłacana w ratach - wystarczy złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Niewielkie zaległości należy spłacić przez zwiększenie bieżącej wpłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę, jeżeli są należne. W formalnościach płatnik może liczyć na wsparcie doradcy ds. ulg i umorzeń.

Nadpłata. Czy pieniądze zostaną zwrócone?

O nadpłatę płatnik może pomniejszyć kwotę bieżącej wpłaty w najbliższym terminie płatności bieżących składek. Może też wystąpić z wnioskiem o jej zwrot. Nadpłatę zostanie zwrócona wyłącznie na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w ZUS.

Co istotne, w informacji są uwzględnione wyłącznie deklaracje rozliczeniowe albo opłacone składki, które wpłynęły do 31 grudnia 2022 r. Jeżeli płatnik korygował dokumenty rozliczeniowe albo wpłacał składki po tej dacie, to aktualne saldo konta płatnik może sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

