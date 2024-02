Spis treści

Kto otrzyma PIT-40A?

Emerytury do 2500 zł brutto miesięcznie są zwolnione z podatku PIT. Pozostali emeryci, którzy nie uzyskiwali innych dochodów poza emeryturą i nie chcą skorzystać z ulg podatkowych, nie muszą składać zeznania. Robi to za nich ZUS, który w ich imieniu wysyła PIT-40A. Taki druk dostaną emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych.

Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Kto dostanie PIT-11A?

Otrzymanie od ZUS-u dokumentu PIT-11A oznacza że wpłacone zaliczki na podatek przewyższają podatek należny. Przysługuje wtedy zwrot podatku. Ważne jest, aby pamiętać, że ZUS nie rozlicza takich świadczeniobiorców. Musisz w takiej sytuacji samodzielnie złożyć zeznanie albo poczekać do 30 kwietnia 2024 r. – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2023 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Dla kogo PIT-11?

Taki formularz otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu bądź ugody.

Ulgi podatkowe dla emerytów

Ci seniorzy, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych, muszą wypełnić dodatkowo PIT-37 lub PIT-36. Złożyć zeznanie do urzędu skarbowego muszą też osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie musisz składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Ważne! Z możliwości odliczenia ulg nie skorzystają osoby z emeryturą do 2500 zł brutto miesięcznie, bo są zwolnione z podatku PIT.

Co senior może odliczyć od podatku?

Ulga rehabilitacyjna

Osoby niepełnosprawne, pobierające rentę lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, które opłaciły rehabilitację lub zakupiły sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wymagany jest dokument, który stwierdza poniesienie wydatków, jak paragon lub faktura. Możemy odliczyć m.in.:

adaptację i wyposażenie mieszkań

zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego,

pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, uzdrowisku,

opiekę pielęgniarską.

Ulga na leki

Ulga na leki stanowi element ulgi rehabilitacyjnej. Umożliwia odliczenie od podatku wydatków ponoszonych m.in. na leki, ale tylko tych na receptę zleconych przez lekarza specjalistę. Ulga przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które mają status osoby niepełnosprawnej, nie wystarczy status emeryta. Nie ma górnego pułapu wysokości ulgi, ale jest ona naliczana od wydatków, które przekroczyły w danym miesiącu 100 zł.

Ulga na Internet

Odliczenia w ramach ulgi na Internet można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Maksymalnie możesz odliczyć 760 zł, ale jeśli wydatek ponoszą małżonkowie, ulga naliczana jest podwójnie, każdy z nich ma bowiem prawo do maksymalnego limitu. Jeśli płacisz rachunek łącznie za kilka usług, musisz pamiętać, że odliczeniu podlega wyłącznie kwota za Internet.

Odliczenie darowizn

Jeśli przekazałeś darowiznę np. na kościół, możesz skorzystać z ulgi. Trzeba jednak pamiętać, że można odliczyć darowiznę w wysokości maksymalnie 6 proc. dochodu. Limit ten jest wspólny dla wszystkich darowizn.

