To już nastąpiło! ZUS zawiesił wypłaty emerytur seniorów

Limity dorabiania do emerytury. ZUS 10 listopada może zawiesić świadczenie

ZUS co trzy miesiące aktualizuje wskaźniki limitu dorabiania do emerytur. Są one o tyle ważne dla pracujących emerytów, że jeśli przekroczą ustalony przez ZUS wskaźnik ich świadczenie może zostać pomniejszone lub zawieszone. Nowe limity zostały podane 10 listopada. Nie sprawdziły się jednak prognozy wskazujące na to, że próg zostanie pomniejszony, przez co emeryci będą mieli mniejszy limit.

W polskim prawie limit dorabiania do emerytury uzależniony jest od wskaźnika średniego wynagrodzenia, które podaje GUS za kwartał. W II kwartale średnia krajowa wynosiła 7005,76 zł, więc limit dorabiania do świadczenia wynosi 4904 zł. Jeśli senior będzie osiągał dochód brutto wysokości 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, (czyli będzie dostawał 9107,50 zł brutto), będzie miał zawieszone świadczenie.

Jeśli ZUS obniżyłby limity, wtedy większa liczba seniorów musiałaby się liczyć z tym, że ich świadczenie zmaleje, lub zostanie kompletnie zawieszone (do momentu, gdy świadczeniobiorca nie będzie się ponownie mieścił w limicie).

Jakie limity dorabiania do emerytury obowiązują obecnie?

ZUS limity jednak zwiększył ze względu na wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2023 roku. To teoretycznie oznacza, że przy nieco wyższych dochodach niż dotychczas seniorzy nie muszą obawiać się o zmniejszenie lub zawieszenie emerytur. Pamiętać należy jednak, że wzrost wynagrodzeń w gospodarce może także obejmować emerytów, dlatego rekomendowana jest czujność.

Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło 7194,95 zł. Dlatego od 1 grudnia 2023 do 29 lutego 2024 roku wysokość kwot powodujących:

zmniejszenie emerytury lub renty wynosi:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 5036,50 zł brutto

zawieszenie emerytury lub renty wynosi:

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 9 353,50 zł brutto.

