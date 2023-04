Zwolnienie z pracy. Nowe obowiązki pracodawcy

Bare minimum Monday, rage applying, quiet quitting. Co to jest? Na czym polegają pracownicze trendy z TikToka?

Na mocy nowelizacji Kodeksu pracy pracownik będzie miał to samo prawo kwestionowania przyczyn wypowiedzenia bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę. Nowe przepisy zaczną obowiązywać prawdopodobnie 26 kwietnia 2023 roku.

Kodeks pracy 2023. Jakie zmiany czekają pracowników i pracodawców?

Wprowadzenie nowych przepisów związane jest z dostosowaniem do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Komisja Europejska wskazała trzy aspekty nierówności w zakresie pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślany.

brak obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony

brak obowiązku konsultacji związkowej

brak możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy

Ponadto, pracodawca będzie zobowiązany do podania w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Jak wyjaśnia "Dziennik Gazeta Prawna" to jedne z wielu zmian, które czekają pracowników i pracowników w najbliższym czasie. Wśród pozostałych "DGP" wymienia m.in.:

Pracodawca, mający zamiar zwolnić pracownika, zawiadomi na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową i poda przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy

W przypadku, gdy pracownik uzna wypowiedzenie za niezasadne lub naruszające przepisy może zwrócić się do sądu pracy. Sąd będzie orzekał o bezskuteczności wypowiedzenia - jeżeli umowa uległa rozwiązaniu, o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu

"Jeżeli czas trwania umowy skończył się przed wydaniem orzeczenia przez sąd lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do terminu zakończenia umowy - pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Co istotne odszkodowanie wypłacane jest w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać. Nie może obejmować jednak więcej niż za okres 3 miesięcy" - tłumaczy "Dziennik Gazeta Prawna".

Nowelizacja Kodeksu pracy. Ile trwa okres wypowiedzenia?

Jak wygląda kwestia okresu wypowiedzenia? Okres wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony zostanie zrównany z umowami na czas nieokreślony. Okres ten jest uzależniony od stażu i wynosi odpowiednio:

2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy

1 miesiąc przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 6 miesięcy

3 miesiące przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 3 lata

3 umowy, 33 miesiące. Zmiany w zawieraniu umów na czas określony

Zmianie ulegnie również kwestia długości i ilości umów zawieranych na czas określony. Łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony może wynosić maksymalnie 33 miesiące - a maksymalna ilość zawartych umów to 3.

W przypadku, gdy "okres zatrudnienia jest dłuższy lub jeśli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony" - wyjaśnia "Dziennik Gazeta Prawna".

Sonda Czy druga praca powinna być opodatkowana? Tak Nie Trudno powiedzieć