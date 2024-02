Zwolnili 250 osób w trakcie przerwy na lunch. Dostali 20 minut na spakowanie się

ZUS zawiesza wypłaty emerytur od marca! Dotyczy to tych seniorów

Składka zdrowotna do poprawki? Tyle zapłacą przedsiębiorcy

Skandaliczne zwolnienia w Aptiv. Mieli 20 minut na spakowanie się, niektórzy w asyście ochrony

Jak wynika z opinii jednego z byłych pracowników Aptiv Services opublikowanej na portalu GoWork, o 11:50 pracownicy dostali maila z zaproszeniem na spotkanie o 12:00. O 12:10 dostali e-maila z wypowiedzeniem i zwolnieniem z obowiązku świadczenia z pracy. W ten sposób miało być zwolnione 250 osób.

- Ok. 250 osób otrzymało wypowiedzenia. Zostali o tym poinformowani w poniedziałek ok. godz. 12. Przyczyną ma być restrukturyzacja firmy oraz trudna sytuacja na rynku. Nie podali kryteriów, według których wybrane zostały osoby do zwolnienia - mówił PAP anonimowy pracownik korporacji.

Jak dowiedział się portal money.pl od jednego z pracowników, warunki zwolnienia były "niehumanitarne". Zwolnieni musieli w 20 minut w trakcie przerwy na lunch wrócić do biurka, niektórzy w asyście kierownika bądź ochrony, zdać rzeczy, spakować się i wyjść maksymalnie do godziny 13. Wśród zwolnionych w ten sposób miały być osoby, które pracowały w firmie nawet kilkanaście lat.

PAP poinformował, że spółka ma niebawem wydać komunikat w tej sprawie.

Państwowa Inspekcja Pracy przyjrzy się zwolnieniom w Aptiv na wniosek posłów partii Razem

Posłowie partii Razem Daria Gosek-Popiołek, Adrian Zandberg i Maciej Konieczny zwrócili się do Okręgowego Inspektoratu Pracy o przeprowadzenie kontroli pod kątem przestrzegania przepisów dot. zwolnień grupowych, oraz sprawdzenia czy firma nie zawierała umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinny być zawarte umowy o pracę.

Wpłynięcie wniosku potwierdziła PAP rzeczniczka prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Anna Majerek. Poinformowała, że czynności kontrolne zostaną wdrożone "niezwłocznie", a wyniki zostaną przedstawione po zakończeniu kontroli.

Aptiv to firma z siedzibą w Dublinie, która jest globalnym producentem części dla przemysłu samochodowego. W Polsce zatrudnia 5,5 tys. pracowników w Krakowie, Gdańsku i Jeleśni.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.