Nowy raport "Polki i przedsiębiorczość 2026" ujawnia: sukces dla większości Polek w biznesie to bezpieczeństwo finansowe (56%) i niezależność (42%), a nie wysokie stanowisko (8%).

Przedsiębiorczość staje się dla Polek świadomym wyborem stylu życia, gdzie możliwość pracy na własnych zasadach i decydowania o czasie jest kluczowa.

Aż 42% przedsiębiorczyń ceni niezależność – ponad dwukrotnie więcej niż ogół Polaków – a 28% jest tak zadowolonych, że nie zmieniłoby nic w swojej pracy.

Trwa XVIII edycja konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej inicjatywy wspierającej kobiety w biznesie; zgłoszenia są bezpłatne i trwają do 10 stycznia 2027 r.

Czym jest sukces dla Polek w biznesie w 2026 roku?

Zapomnij o pogoni za awansem i prestiżowym stanowiskiem. Najnowsze badanie „Polki i przedsiębiorczość 2026” pokazuje, że definicja sukcesu w biznesie kompletnie się zmieniła. Raport, który powstał z okazji startu XVIII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, nie pozostawia złudzeń. Dla Polek prowadzących własne firmy liczy się coś zupełnie innego niż jeszcze kilka lat temu.

Okazuje się, że dla zaledwie 8 proc. badanych sukcesem jest wysoka pozycja zawodowa. Co w takim razie jest na szczycie listy priorytetów? Pieniądze, ale nie jako symbol luksusu, lecz gwarancja stabilności. Aż 56 proc. polskich przedsiębiorczyń utożsamia sukces z bezpieczeństwem finansowym. Na drugim miejscu, z wynikiem 42 proc., znalazła się niezależność i możliwość decydowania o własnym życiu. Dla porównania, wśród ogółu Polaków takie poczucie ma tylko 18 proc. ankietowanych. Zdrowie i dobre samopoczucie wskazało 47 proc. kobiet z własną firmą.

– W tym roku Sukces Pisany Szminką świętuje pełnoletność, a wyniki naszego najnowszego badania pokazują, jak ważne dla współczesnych przedsiębiorczyń są niezależność, sprawczość i możliwość realizowania swojej wizji sukcesu – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką i prezeska Fundacji We Did It. – Polki prowadzące firmy nie tylko rozwijają swoje biznesy, ale też świadomie kształtują życie zawodowe na własnych zasadach.

Jak wygląda praca na własnych zasadach?

Badanie pokazuje, że przedsiębiorczość kobiet w Polsce to coraz częściej świadomy wybór stylu życia, a nie tylko sposób na zarabianie. Aż 42 proc. Polek z własną firmą uważa niezależność i możliwość decydowania o swoim czasie za najlepszy model pracy. Co więcej, wiele z nich jest autentycznie zadowolonych z miejsca, w którym się znalazły. Gdyby pieniądze nie grały roli, 28 proc. przedsiębiorczyń nie zmieniłoby w swojej pracy absolutnie nic.

To wyraźny sygnał, że własna firma daje im poczucie spełnienia, którego nie znalazłyby na etacie. Kolejne 24 proc. ankietowanych chciałoby po prostu mieć więcej czasu na swoje pasje i dodatkowe projekty.

– Sukces ma wiele wymiarów, ale niezależność finansowa daje kobietom coś szczególnie ważnego – możliwość podejmowania decyzji i realizowania własnych ambicji na swoich zasadach – komentuje Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe, partnera strategicznego konkursu. – Ważne jest dla nas, aby przedsiębiorczynie miały dostęp do narzędzi, wiedzy i możliwości, które pozwalają im rozwijać biznes zgodnie z własną wizją.

Rusza konkurs Sukces Pisany Szminką. Jak wziąć udział?

Nowy raport to nie tylko analiza trendów, ale także inauguracja jubileuszowej, XVIII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką. To najstarsza i największa w Polsce inicjatywa, która od 18 lat nagradza i promuje kobiety w biznesie, liderki, aktywistki i działaczki społeczne. Konkurs wyróżnia też mężczyzn i całe organizacje wspierające równość i różnorodność.

Celem jest docenienie tych, których osiągnięcia zasługują na rozgłos. Udział w konkursie Sukces Pisany Szminką jest bezpłatny, a zgłoszenia można przesyłać na dwa sposoby. Można nominować kogoś, kogo podziwiamy – termin upływa 31 grudnia 2026 roku. Można też zgłosić samą siebie, na co jest czas do 10 stycznia 2027 roku. Wszystkie formalności załatwia się przez formularz na stronie konkursowej. To świetna okazja, by pokazać swój sukces w biznesie – zdefiniowany na własnych zasadach.

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