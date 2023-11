Kiedy najkorzystniej złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Spór o okulary. Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Art. 30 § 3 Kodeksu pracy stanowi, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Oznacza to, że nie jest dopuszczalna forma ustna.

Jaki jest termin wypowiedzenia umowy o pracę?

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony zostały określone w art. 36 Kodeksu pracy, są zależne od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy:

· 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

· 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

· 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Wskazane wyżej terminy mogą być skrócone za zgodą obu stron.

Co istotne – w pewnych przypadkach okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy może być wliczony do okresu zatrudnienia u aktualnego pracodawcy, co wpływa na okres wypowiedzenia.

Art. 23 (1) § 1 Kodeksu pracy stanowi, że taki przypadek wystąpi w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Jak biegnie termin przy wypowiedzeniu umowy o pracę?

Jeśli termin wypowiedzenia liczony jest w miesiącach – termin biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia. Jeśli zatrudniony złożył wypowiedzenie np. 10 marca to musi pozostać u aktualnego pracodawcy do końca kwietnia. Jeśli komuś zależy na maksymalnym skróceniu okresu wypowiedzenia – powinien złożyć wypowiedzenie w ostatnim możliwym dniu danego miesiąca.

Podobnie wyglądają regulacje, jeśli termin wypowiedzenia jest liczony w tygodniach. Jeśli komuś zależy na maksymalnym skróceniu okresu wypowiedzenia liczonym w tygodniach - powinien złożyć wypowiedzenie w ostatnim możliwym dniu danego tygodnia (w praktyce piątek lub sobota).

